خرق جديد.. جريحان بقصف مسيرات إسرائيلية سيارة مدنية في جنوب لبنان 

بيروت: أصيب شخصان، الأربعاء، جراء استهداف مسيرات إسرائيلية سيارة مدنية في منطقة رأس الناقورة بقضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرات إسرائيلية نفذت أكثر من غارة على سيارة في رأس الناقورة، بالقرب من مكب للنفايات جنوبي موقع “اليونيفيل”.

وأضافت أن القصف أدى إلى جرح شقيقين كانا يعملان على جمع الخردة، ونقلا إلى المستشفى.

وأشارت الوكالة إلى أن عناصر الجيش ومواطنين حاولوا التوجه إلى المكان المستهدف إلا أن المسيرات الإسرائيلية شنت غارة لمنعهم من الوصول إلى المكان.

وصباح الأربعاء، قالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية “ألقت قنبلة صوتية في اتجاه مواطن على الطريق المؤدية من تل النحاس إلى كفركلا” بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية.

كما أفادت بتحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك والخيام.

وارتكبت إسرائيل ما لا يقل عن 1037 خرقا لاتفاق وقف النار منذ سريانه، ما خلّف 82 قتيلا و279 جريحا على الأقل استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بشأن فلسطين في القاهرة الثلاثاء، أن بلده لن يتخلى عن أرضه التي تحتلها إسرائيل، ولن يترك أسراه في السجون الإسرائيلية.

(الأناضول)