خرق سريع للهدنة: قوات النظام تستهدف بالقذائف الصاروخية الأراضي الزراعية وسط تحليق للطيران الروسي

دمشق – «القدس العربي» : في خرق للهدنة التي طلبتها، قصفت قوات النظام السوري، الأربعاء، بالقذائف المدفعية والصاروخية بلدات بنش وآفس وسرمين بريف إدلب، شمال غربي سوريا، بينما شهدت محاور التماس بريف اللاذقية مواجهات بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات «الفتح المبين»، ترافق ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء ريف إدلب الجنوبي ومنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي وجبل الأكراد بريف اللاذقية.

وقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين»، على محور كفرموس بريف إدلب الجنوبي، بعد قصف لقوات النظام على ريفي حلب وإدلب، بينما استهدفت طائرات حربية روسية، بعد منتصف ليلة الثلاثاء-الأربعاء، محيط بلدة جوزف بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

القائد العسكري في غرفة عمليات الفتح المبين، جلال الدين الحموي، قال في تصريح لـ «القدس العربي» إن النظام السوري طلب التهدئة من الفصائل المسلحة لعدة أسباب، من أبرزها «الرد المفاجئ من غرفة عمليات الفتح المبين وقدرتها على استهداف أسلحة القصف التي استخدمها بقصف الأهالي والمناطق السكنية وتدميرها بشكل كامل، بالإضافة لاستهداف مواقع عسكرية حساسة في مناطق العمق».

وحول المواقع المستهدفة وخسائر النظام، قال الحموي: استهدفت غرفة عمليات الفتح المبين مواقع عسكرية حساسة للنظام تجاوز تعدادها الستين منطقة، منها غرفة عمليات سهل الغاب ونادي الضباط بمدينة حلب، حيث تم تدمير أربعة مرابض مدفعية، وراجمتين، وأكثر من اثنتي عشرة آلية عسكرية.

وأكد المتحدث مقتل أكثر من 15 عنصراً لقوات النظام بعملية نوعية على جبهة الفطاطرة وعدة عمليات قنص.

وشرح القيادي العسكري عن أهمية المواقع العسكرية المستهدفة لقوات النظام، حيث قال: «غرفة عمليات الغاب التي استهدفتها الفصائل المسلحة، هي نقطة عسكرية تدير التحركات العسكرية للنظام على طول خط الجبهة بسهل الغاب، ونادي الضباط بمدينة حلب يعتبر من النقاط الأساسية والمهمة للنظام ونقطة انطلاق لعملياته التي تستهدف المناطق المحررة». وتابع: «أما بقية النقاط المستهدفة فهي نقاط عسكرية أو مرابض للمدفعية والراجمات تستخدم في استهداف أهلنا الأمنيين بالمناطق المحررة».

وأضاف: «تجاوبت غرفة عمليات الفتح المبين مع طلب الهدنة بشرط ابتداء توقف النظام عن استهداف المناطق المأهولة بالسكان، حيث حدث توقف في عمليات قصف المناطق المدنية، لكن هذا لا يعني توقف الأعمال العسكرية أو الاستهداف المباشرة لنقاط النظام على طول خط الجبهة، وأي هدف تتم مشاهدته سيتم استهدافه بشكل مباشر».

ووفقاً لمصادر أهلية لـ «القدس العربي»، فإن قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري استهدف الأربعاء، مدينة سرمين والمنطقة الواصلة بين مدينة بنش وبلدة آفس، ما أسفر عن حريق في الأراضي الزراعية في المنطقة.

وقال عضو مجلس إدارة منظمة «الخوذ البيضاء» ندى الراشد، في تصريح لـ «القدس العربي»، إن قوات النظام تعمدت إشعال الحرائق في الأراضي الزراعية، حيث استهدف قصف مدفعي وصاروخي الأراضي المزروعة في محيط مدينة سرمين والمنطقة الواصلة بين مدينة بنش وبلدة آفس في ريف إدلب الشرقي، ما أسفر عن اندلاع حريق في المنطقة.

ومنذ الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يشهد شمال غربي سوريا تصعيداً في الهجمات الجوية والمدفعية والصاروخية الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا، أدى إلى مقتل 46 مدنياً، وأكثر من 20 طفلاً وسيدة. ووفقاً للراشد، فقد ركز القصف على الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية، وانتهت الهجمات بتدمير 10 مدارس ومرافق تعليمية، و5 مساجد، و5 مرافق طبية، و3 مخيمات للمهجرين ومتضرري الزلزال، و4 أسواق. بالإضافة إلى ذلك، استخدم نظام الأسد الأسلحة المحظورة عالمياً، إذ استخدم الذخائر العنقودية في هجوم على بلدة ترمانين واستخدم الذخائر الحارقة أربع مرات منذ 4 تشرين الأول إلى 8 تشرين الأول، هذه الأسلحة محظورة عالمياً لأنها تسبب أضراراً مدنية مباشرة وطويلة الأمد، مخلفة وراءها مخلفات غير منفجرة تعمل كألغام أرضية لسنوات.

ووثقت فرق الدفاع المدني السوري أكثر من 223 هجوماً عسكرياً لقوات النظام خلال الأسبوع استهدفت الأحياء المدنية والمرافق الحيوية والبنية التحتية والمناطق المزدحمة، فضلاً عن استهدافها لفرق الدفاع المدني السوري والعاملين في المجال الإنساني.

واعتبر الدفاع المدني في بيان رسمي له، أن نمط الاستهداف الممنهج يشير إلى نية التسبب في أكبر قدر ممكن من الضرر في صفوف المدنيين. وأضاف: «هذا الاستخفاف الصارخ بالحياة والاستهداف المتعمد للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية المدنية يشكلان جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي».

وأكد البيان أنه «لم يكن العاملون في المجال الإنساني خارج نطاق هذه الهجمات، فمنذ 4 تشرين الأول، تعرض متطوعونا لهجمات مزدوجة أثناء استجابتهم لإنقاذ الأرواح في جسر الشغور، وتضررت أربعة مراكز للدفاع المدني السوري في سرمين ومركز إدلب وأريحا جراء القصف».

ويعرض هذا التصعيد حياة 4.5 مليون سوري للخطر ويهدد بتفاقم الظروف القاسية الموجودة، حيث عبّر البيان عن ضرورة الاهتمام الدولي بهذا التصعيد المستمر واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية والعاملين في المجال الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بالعمل بشكل حاسم نحو حل سياسي، فهو الحل الوحيد لحماية المدنيين بشكل مستدام، واستخدام جميع القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حق المساءلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب السوري.