خرق في زيكيم شمال غزة.. “مدني” يدخل قاعدة عسكرية إسرائيلية ويصورها

غزة: كشفت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الثلاثاء، عن خرق أمني جديد في قاعدة زيكيم العسكرية على الحدود الشمالية من قطاع غزة (جنوب)، هو الثاني خلال 6 أشهر.

وقالت الهيئة إن رجلا يرتدي ملابس مدنية دخل قاعدة زيكيم قرب عسقلان دون عوائق، ومر عبر بوابة القاعدة التي كانت مفتوحة على مصراعيها دون أي حراسة، وقام بتصوير الواقعة.

ونقلت عن الرجل دون كشف هويته: “لم يسألني أحد مَن أنا أو ماذا أفعل هنا. توجهت إلى الضباط والجنود وسألتهم لماذا لا توجد أي حراسة ولم أتلق إجابة”.

وردا على طلب هيئة البث، علق متحدث الجيش دانيال هاغاري على الواقعة بأنها “قيد التحقيق، وسيتم التعامل معها في أقرب وقت ممكن”.

وفي مايو/أيار الماضي، تم تصوير والد جندي إسرائيلي وهو يحمل سلاحا ويتجول بحرية داخل قاعدة زيكيم، بعدما اخترق بوابتها بسهولة دون أن يوقفه أحد.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي آنذاك إن الحديث يدور عن “حادث خطير، وسيتم تعلم الدروس منه”.

وقاعدة أو معسكر زيكيم كانت مسرحا لمواجهات في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بين نحو 50 من مقاتلي حركة حماس تسللوا إليها من غزة عبر البحر وبين الجنود في القاعدة.

وقُتل في هذه المواجهات 7 جنود إسرائيليين وأصيب مثلهم، وفق هيئة البث.

وفي 7 أكتوبر 2023 هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، حسب الحركة.

وتشن إسرائيل منذ ذلك اليوم حرب إبادة جماعية بدعم أمريكي على غزة، أسفرت عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار شامل ومجاعة قتلت العشرات.

(الأناضول)