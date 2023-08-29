خروج البرهان من الخرطوم: استعصاء أم حلحلة؟

في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الاشتباكات العسكرية أواسط نيسان/ أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، توجه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى مدينة العلمين للاجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وثمة ترجيحات تشير إلى أنه قد ينتقل من مصر للقاء قادة آخرين في المنطقة.

وقبل رحلته الخارجية إلى مصر كان البرهان قد باشر جولة داخلية أولى ومفاجئة شهدت مغادرة مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، والعبور إلى أم درمان ثم عطبرة وصولاً إلى بورتسودان مقرّ الحكومة المؤقت، حيث ترأس اجتماعاً للوزراء هو الأول بدوره منذ الاشتباكات المسلحة. وإذا كانت التقارير قد تضاربت حول سيناريوهات كسر الحصار المفروض عليه في العاصمة، وما إذا انطوى الأمر على تفاهمات غامضة نتجت بدورها عن ضغوط خارجية مارستها قوى خارجية مساندة لقوات الدعم السريع، فالواضح أن لهذا التطور دلالاته السياسية والعسكرية غير المنفصلة عن الرحلة إلى العلمين.

في مستوى آخر من قراءة المشهد الراهن، يمكن أن تكون تحركات البرهان الأخيرة بمثابة مؤشرات ظاهرة على مساع إقليمية ودولية لحلحلة الأوضاع العالقة عسكرياً وسياسياً، خاصة وأن منصة جدة التفاوضية التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة لم تسفر عن حلول ميدانية أو بعيدة المدى تتجاوز هدنة قصيرة الأمد أو ممرات إنسانية مؤقتة، وكذلك تعثرت جهود أخرى بذلها الاتحاد الأفريقي أو قوى الحرية والتغيير أو منظمات المجتمع المدني السودانية.

وقد لا تكون مصادفة خالية من المغزى أن يتزامن خطاب البرهان من داخل قاعدة عسكرية في بورتسودان على سبيل الإيحاء بسيطرة الجيش، مع تغريدات قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حول نظام حكم فدرالي وتأسيس جيش جديد موحد وتصفية الوجود السياسي والحزبي بمؤسسات الدولة. فكلاهما كان شريكاً في السلطة وفي الانقلاب على الحكم المدني واتفاقية الإطار، وكلاهما تربص بالآخر لاعتبارات لا صلة لها بمصالح الوطن العليا، وقد يصح أنهما أدركا أكثر من ذي قبل طبيعة الوضع العالق الذي وصلا إليه.

غير أن الحلول الكفيلة بتفكيك الاستعصاء الراهن ليست سحرية ولا مستحيلة، وهي يمكن أن تبدأ من إغلاق منافذ ضخ السلاح إلى الفريقين المتقاتلين، ومثلها الأرصدة المالية وطرائق الاستثمار وتهريب الذهب وتجنيد المرتزقة، كما تتضمن إعادة الجيش النظامي أو الميليشيات إلى ثكناتها بعد إخضاعها للسلطات المدنية، والعهدة بالحكم ومسارات الديمقراطية والدستور والانتخابات إلى قوى المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

صحيح أن عوائق بالغة الصعوبة تكتنف هذه السيرورة، ولعل في طليعتها شهوة العسكر إلى الانفراد بالسلطة والانقلاب على النظم الديمقراطية، إلا أن عجز الجيش وقوات الدعم السريع عن حسم المعركة لصالح أي من الطرفين بعد 130 يوماً من القتال، وسقوط أكثر من خمسة آلاف ضحية، وتشريد نحو 4,6 مليون شخص طبقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، وانتشار الأوبئة والمجاعات، كلها اعتبارات يتوجب أن تجبر البرهان وحميدتي على الركون إلى تسويات واقعية باتت خيارات إلزامية، تشمل أيضاً القوى الإقليمية والدولية المنخرطة على نحو أو آخر في تأجيج الصراع.