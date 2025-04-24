خروج مستشفى أطفال في غزة عن الخدمة بعد قصف إسرائيلي 

غزة: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، خروج مستشفى “الشهيد محمد الدرة” للأطفال شرق مدينة غزة، عن الخدمة، بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء قصف إسرائيلي قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان، إن “مستشفى الشهيد محمد الدرة للأطفال خرج عن الخدمة، بعدما تعرض لأضرار كبيرة نتيجة استهدافه قبل يومين”.

وأشارت إلى أن عدد المستشفيات التي خرجت عن الخدمة الصحية في القطاع ارتفع إلى 37، بعد توقف خدمات مستشفى الدرة.

على مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة، لم يسلم القطاع الصحي من دائرة الاستهداف المباشر، إلى جانب تبعات الحصار الذي تفرضه تل أبيب، ما أضاف عبئا هائلا على كاهل الفلسطينيين.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

(الأناضول)