خروقات متصاعدة لوقف النار.. غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان

بيروت: شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارتين على منطقتين في جنوب لبنان، في خرقين جديدين لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وقالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن “الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جوية بين بلدتي دير سريان ويحمر الشقيف في قضاء النبطية وعلى دفعتين”.

وأضافت الوكالة أن “الطيران الإسرائيلي شنّ غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ياطر وزبقين في قضاء مدينة صور”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “طائرات حربية لسلاح الجوّ أغارت بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات والقيادة الشمالية على مواقع عسكرية تابعة لحزب الله”.

وزعم أن هذه المواقع “احتوت على وسائل قتالية ومنصات صاروخية كانت تشكل تهديدا مباشرا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية”.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب فوري من “حزب الله” بشأن بيان الجيش الإسرائيلي.

ورغم الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، زعم الجيش الإسرائيلي، أنه “مصمم على الحفاظ على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك لمنع إعادة تموضع لحزب الله وإعماره” وفق ذات البيان.

وبهاتين الغارتين يرتفع إجمالي الخروقات الإسرائيلية منذ سريان الاتفاق قبل 80 يوما إلى 930، ما خلف 73 شهيدا و265 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن 4 آلاف و104 شهداء و16 ألفا و890 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

(الأناضول)