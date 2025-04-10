خروقات متواصلة.. مُسيرة إسرائيلية تطلق صاروخين على “عيتا الشعب” جنوبي لبنان- (فيديو)

بيروت: أطلقت مسيّرة إسرائيلية، الخميس، صاروخين على بلدة “عيتا الشعب” الحدودية جنوبي لبنان، استهدفت بهما حفّارًا وجرافة.

الاحتلال يستهدف احدى الحفارات في بلدة عيتا الشعب بغارتين pic.twitter.com/TIg2LbRSzP — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) April 10, 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارتين متتاليتين استهدفت بهما حفّارًا وجرافة، في بلدة “عيتا الشعب” الحدودية.

وقالت الوكالة: “المسيرة استهدفت بصاروخ أول الجرافة، والصاروخ الثاني استهدفت به الحفار، وذلك في الحي الجنوبي للبلدة”.

وأشارت إلى أن الاستهداف تزامن مع تحليق للمروحيات الاستطلاعية الإسرائيلية في سماء المنطقة.

واعتبرت الوكالة أن القصف على “عيتا الشعب” بمثابة “خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار” المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وحتى الساعة 14:45 (ت.غ)، لم تكشف الوكالة اللبنانية عن سقوط شهداء أو مصابين جراء الاستهداف.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت قوات إسرائيلية النار على سيارة في قرية الوزاني جنوبي لبنان، دون وقوع إصابات، وفق الوكالة ذاتها.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في لبنان، ارتكبت إسرائيل أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

(الأناضول)