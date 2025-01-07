خريطة رسمية لـ«إسرائيل التاريخية» تثير غضباً فلسطينياً وعربياً

رام الله ـ «القدس العربي»: أثار نشر حساب يتبع وزارة الخارجية الإسرائيلية خريطة قال إنها تمثل “إسرائيل التاريخية” ردود فعل منددة ومستنكرة على المستويين الفلسطيني والعربي.

ونشر الخريطة حساب “إسرائيل بالعربية” التابع للخارجية الإسرائيلية، وتضمنت أراضي من دول عربية هي الأردن ولبنان وسوريا فضلا عن فلسطين.

وجاء ذلك تحت عنوان تعريفي هو “هل تعلم أن مملكة إسرائيل كانت قائمة منذ 3000 سنة”. واستعرض ما قال إنه “تاريخ مملكتي إسرائيل ويهوذا حتى القرن السادس قبل الميلاد وسقوط المملكة الأخيرة بيد نبوخذ نصر”.

وعلق الحساب الرسمي الإسرائيلي على ذلك بالقول “غير أن الشعب اليهودي في الشتات ظل يتطلع إلى نهضة قواه وقدراته وإعادة بناء دولته التي أعلن عنها في دولة إسرائيل في 1948″، وهو عام نكبة الفلسطينيين.

وتعليقا على ذلك، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن “نشر حسابات رسمية تابعة لسلطات الاحتلال خرائط للمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية والعربية، ونشر تصريحات عنصرية تدعو فيها إلى ضم الضفة الغربية وإنشاء مستوطنات في قطاع غزة، هي دعوات مدانة ومرفوضة”.

وأكد أن “هذا السلوك يشكل خرقا فاضحا لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

فيما دعت حركة “حماس” الحكومات العربية والإسلامية إلى اتخاذ “إجراءات قوية” لصد أطماع إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي العربية.

كذلك، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق لهذه السياسات والتصريحات التحريضية التي تستهدف إنكار حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.