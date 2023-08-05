خسائر الأندية الإيطالية بلغت 3.6 مليار يورو خلال فترة كوفيد

روما: بلغت خسائر كرة القدم الإيطالية 3.6 مليار يورو بين عامي 2019 و2022 جراء جائحة كوفيد-19 والقيود المرتبطة بالوباء، حسب ما أشار تقرير سنوي.

ووفقاً لاصدار “ريبورتكالتشيو” لعام 2023 نشره الاتحاد الايطالي الخميس، بلغت خسائر بطولات الدرجات الأولى والثانية والثالثة ما متوسطه 1.2 مليار يورو سنويًا خلال فترة كوفيد، في حين بلغت خسائرها التراكمية 412 مليون يورو في 2018-2019، قبل فيروس كورونا.

كما بلغت الخسائر موسم 2021-2022، وهو الموسم الأخير الذي لحظه التقرير، 1.4 مليار يورو، “أسوأ ما تم تسجيله على الإطلاق منذ نشر هذا التقرير لأول مرة قبل 15 عامًا”.

بلغت مديونية الكرة الإيطالية المحترفة 5.6 مليار يورو في موسم 2021-2022 (بزيادة نسبة 4.4 في المئة خلال عام واحد).

وأشار فيديريكو موسي، من شركة “بي دبليو سي”، إلى أن هذه الأرقام تذكر “نقاط الضعف الهيكلية في هذا القطاع”.

(أ ف ب)