خسائر الاقتصاد في قطاع غزة بلغت خلال الشهر الأول من الحرب 700 مليون دولار

غزة- رام الله: قال محمد قلالوة مدير الاحصاءات في الجهاز المركزي للإحصاء في السلطة الوطنية الفلسطينية إن الخسائر المباشرة للاقتصاد في قطاع غزة بلغت حوالي 700 مليون دولار خلال الشهر الأول من الحرب.

وأضاف قلالوة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، الأحد، أن 147 ألف عامل توقفوا عن العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى توقف 56 ألف منشأة عن العمل، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتوقع أن ترتفع نسبة الفقر في قطاع غزة الى حوالي 90%، وارتفاع البطالة لحوالي 65 %، لافتا إلى أن نسبة التضخم بلغت حوالي 12% على السلع والخدمات.

وقال قلالوة إن الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة خلال فترة الحصار منذ عام 2007 بلغت حوالي 35 مليار دولار دون احتساب آثار العدوان الحالي.

(وكالات)