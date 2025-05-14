خسائر قطاع السياحة الإسرائيلي تجاوزت 3,4 مليار دولار منذ بدء الهجوم على غزة

القدس – الأناضول: كشفت معطيات رسمية إسرائيلية صدرت أمس الأربعاء عن انهيار «غير مسبوق» في قطاع السياحة الذي سجل خسارة 3.4 مليار دولار منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث العبرية «أظهرت بيانات وزارة السياحة الإسرائيلية أن القطاع يتعرض لأزمة غير مسبوقة، مع تسجيل انخفاض بأكثر من 90 في المئة في عدد السيّاح القادمين منذ اندلاع الحرب بعد السابع من أكتوبر».

وأضافت «تشير التقديرات إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة في القطاع تجاوزت 12 مليار شيكل (3.4 مليار دولار) حتى الآن».

وقالت الهيئة «يعزو المسؤولون هذا التراجع الحاد إلى توقف شبه كامل في حركة الطيران الدولي، وتحذيرات السفر الصادرة عن عشرات الدول، إلى جانب الغموض الأمني وعدم الاستقرار في الجبهة الداخلية».

ونقلت الهيئة عن جمعية الفنادق في إسرائيل أن نسبة الإشغال في الفنادق السياحية «انخفضت إلى مستويات تاريخية، لا تتعدى في بعض المناطق 10 في المئة، مقارنة بنسب تجاوزت 80 في المئة في المواسم المماثلة من الأعوام السابقة…ما اضطر عدد كبير من الفنادق والمرافق السياحية إلى تقليص نشاطه أو إغلاق أبوابه بشكل مؤقت».

وأضافت «أعربت جهات في قطاع السياحة عن قلقها من أن تمتد الأزمة لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية، في ظل الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل كوجهة سياحية آمنة»، وأشارت إلى أن «إعادة بناء الثقة مع السوق الدولية قد تستغرق وقتًا طويلًا وجهدًا دعائياً مضاعفاً».

ولفتت الهيئة إلى أن وزارة السياحة «أعلنت عن خطة طوارئ لمحاولة إنقاذ القطاع، تشمل تقديم مساعدات للمشغلين والفنادق، وتحفيز السياحة الداخلية إلى جانب حملات مستقبلية تستهدف استعادة السياحة الخارجية، حالما تسمح الظروف بذلك»ز ومنذ بداية الحرب على غزة، أعلنت عشرات من شركات الطيران الدولية وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات متفاوتة، آخرها عقب استهداف جماعة الحوثي بصاروخ باليستي مطار بن غوريون في 4 مايو/أيار الجاري.