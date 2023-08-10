خسائر‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬حلب‭ ‬وإدلب‭ ‬واحتجاز‭ ‬6‭ ‬عناصر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬السويداء

دمشق‭ -‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭ ‬نشرت‭ ‬القوى‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء،‭ ‬تعزيزات‭ ‬مكثفة‭ ‬ونقاط‭ ‬تفتيش‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية،‭ ‬وعلى‭ ‬طريق‭ ‬دمشق‭ ‬السويداء،‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬والقوى‭ ‬الأمنية‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬بعد‭ ‬احتجاز‭ ‬الأهالي‭ ‬ستة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬للمقايضة‭ ‬عليهم‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬موقوف‭ ‬من‭ ‬السويداء‭. ‬وفي‭ ‬الشمال،‭ ‬استهدفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بالمدفعية‭ ‬الثقيلة‭ ‬مدرسة‭ ‬للأطفال،‭ ‬والتجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب،‭ ‬وذلك‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والميليشيات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬ريفي‭ ‬إدلب‭ ‬وحلب‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬سوريا‭.‬

وقال‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬السوري،‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬النظامين‭ ‬السوري‭ ‬والروسي،‭ ‬استهدفت‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬تديل‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي،‭ ‬حيث‭ ‬تفقدت‭ ‬فرق‭ ‬الإسعاف‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬طالها‭ ‬القصف‭ ‬وتأكدت‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭ ‬بين‭ ‬المدنيين‭.‬

كما‭ ‬قصفت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بالمدفعة‭ ‬مدرسة‭ – ‬خارج‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬الصيفي‭-‬،‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الجينة‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي،‭ ‬بخمسة‭ ‬قذائف‭ ‬ثلاثة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬باحة‭ ‬المدرسة‭ ‬وقذيفة‭ ‬في‭ ‬سورها،‭ ‬وقذيفة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬مئة‭ ‬100‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬ترابي‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منازل‭ ‬المدنيين،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬مماثل‭ ‬استهدف‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬أرحاب‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬نفسه‭ ‬أدى‭ ‬لاندلاع‭ ‬حريق‭ ‬بأعشاب‭ ‬يابسة‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬أعلنت‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والميليشيات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬ريفي‭ ‬إدلب‭ ‬وحلب‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬سوريا‭ ‬الأربعاء‭.‬

وصرّح‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬سرية‭ ‬القنص‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات‭ ‬الفتح‭ ‬المبين‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬قنص‭ ‬عنصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬حرش‭ ‬مدينة‭ ‬كفرنبل‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الجنوبي‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬السرية‭ ‬تمكنت‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬قنص‭ ‬عنصر‭ ‬آخر‭ ‬حاول‭ ‬التسلل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬الفوج‭ ‬46‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الغربي‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سرايا‭ ‬الإسناد‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬العمليات‭ ‬استهدفت‭ ‬نقطة‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬والميليشيات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬الفوج‭ ‬آنف‭ ‬الذكر‭ ‬بقذائف‭ ‬مدفع‭ “‬SPG-9‭”. ‬وبين‭ ‬أن‭ ‬الاستهداف‭ ‬حقق‭ ‬إصابات‭ ‬مباشرة‭ ‬دون‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬جرحى‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والميليشيات‭ ‬المساندة‭ ‬له‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬العملية‭ ‬آنفة‭ ‬الذكر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بسلاح‭ ‬القنص‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬آفس‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الشرقي‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬محور‭ ‬معارة‭ ‬موخص‭ ‬جنوب‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬السويداء،‭ ‬نشرت‭ ‬قوات‭ ‬مسلحة‭ ‬محلية،‭ ‬تعزيزات‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المراكز‭ ‬الأمنية،‭ ‬ونقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬دمشق‭ ‬السويداء‭ ‬لمنع‭ ‬عناصر‭ “‬الجيش‭” ‬والقوى‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المحافظة‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت،‭ ‬على‭ ‬إثر‭ ‬احتجاز‭ ‬ستة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬داخل‭ ‬السويداء‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬شبكة‭ “‬أخبار‭ ‬السويداء‭ ‬24‭” ‬ريان‭ ‬معروف‭ ‬لـ‭ “‬القدس‭ ‬العربي‭” ‬إن‭ ‬حاجز‭ “‬المسمية‭” ‬على‭ ‬طريق‭ ‬دمشق‭ – ‬السويداء،‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الجيش‭ ‬والأمن‭ ‬القادمين‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬الانتظار‭ ‬على‭ ‬الحاجز‭ ‬وعدم‭ ‬الدخول،‭ ‬ريثما‭ ‬تنتهي‭ ‬حالة‭ ‬التوتر‭. ‬

وتأتي‭ ‬التطورات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬احتجاز‭ ‬مجموعة‭ ‬أهلية‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬الأعور،‭ ‬ستة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الحواجز،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬المماطلة‭ ‬في‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬كمال‭ ‬الأعور،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭. ‬وكانت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬ضابطين‭ ‬يوم‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬حاجز‭ ‬عرى،‭ ‬وأفرجت‭ ‬عنهما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه،‭ ‬بعد‭ ‬وعود‭ ‬بالإفراج‭ ‬عن‭ ‬الموقوف‭ ‬خلال‭ ‬ساعات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المماطلة‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬سراحه،‭ ‬جددت‭ ‬التوتر‭ ‬وردود‭ ‬الفعل‭.‬