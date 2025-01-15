خسارة الجزائر وتونس والكويت في انطلاقة مشوارهم بكأس العالم لكرة اليد

لندن: خسر منتخبا الجزائر والكويت المباراة الأولى في مشوارهما بكأس العالم لكرة اليد المقامة في النرويج والدنمارك وكرواتيا، والتي انطلقت منافساتها أمس الثلاثاء.

وخسر المنتخب الجزائري بنتيجة ثقيلة أمام الدنمارك حامل اللقب بنتيجة 22 / 47 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقدم المنتخب الجزائري أداء مقبولا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح الدنمارك بنتيجة 20 / 11 قبل أن يتسع الفارق بشكل كبير في الشوط الثاني.

وكانت منافسات المجموعة بدأت بخسارة منتخب تونس أمام إيطاليا بنتيجة 25 / 32 في مباراة الافتتاح في وقت سابق.

وفي الجولة الثانية التي تقام يوم الخميس سيلتقي منتخب الجزائر ضد إيطاليا، بينما تلعب الدنمارك ضد المنتخب التونسي.

وفي إطار منافسات المجموعة الثالثة خسر منتخب الكويت أمام نظيره النمسا بنتيجة 26 / 37 بعدما كان ندا قويا في الشوط الأول الذي انتهى لصالح النمسا بنتيجة 18 / .16

وكانت منافسات هذه المجموعة بدأت بفوز منتخب فرنسا على قطر بنتيجة 37 / 19 في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وفي الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، سيلعب منتخب قطر ضد النمسا بينما يلعب منتخب الكويت ضد فرنسا وصيف بطولة العالم في النسخة الماضية بعام .2023

وتقام بطولة العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبا مقسمة إلى 8 مجموعات حيث يتأهل أول 3 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بمشاركة 24 منتخبا مقسمة إلى 4 مجموعات حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

أما الفرق التي تحتل المركز الأخير في كل مجموعة من الدور الأول، ستنتقل للمنافسة على كأس الرئيس وتحديد المراكز من 25 إلى 32.

(د ب أ)