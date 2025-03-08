خسارة بايرن وليفركوزن ودورتموند في البوندسليغا

برلين: خسر فريق بايرن ميونخ المتصدر وباير ليفركوزن الوصيف على ملعبيهما اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وسقط بايرن ميونخ أمام ضيفه بوخوم 2/ 3 كما خسر ليفركوزن حامل اللقب أمام ضيفه فيردر بريمن صفر/ 2 وأيضا سقط بوروسيا دورتموند أمام ضيفه اوغسبورغ صفر/ 1.

وفي باقي المباريات تعادل فولفسبورغ مع سانت باولي 1 1/ وهولشتاين كيل مع شتوتغارت 2/2.

واستمر فارق الثمان نقاط بين بايرن المتصدر ووصيفه ليفركوزن، حيث يمتلك النادي البافاري 62 نقطة مقابل 54 نقطة لليفركوزن.

وعلى ملعب أليانز أرينا فرط بايرن في تقدمه بهدفين وسمح لضيفه بوخوم بتسجيل ثلاثة أهداف بعد طرد لاعب وسطه البرتغالي جواو بالينيا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بسبب تدخل عنيف ضد جيورجيوس ماسوراس.

واحتفل بايرن ميونخ في مباراة اليوم بعيد تأسيسه رقم 125، من خلال ارتداء قميص خاص باللونين الأحمر والذهبي.

وتقدم النادي البافاري بهدفين عن طريق مدافعه البرتغالي رافاييل جيريرو في الدقيقتين 14 و28 ثم رد الكرواتي ياكوف ميديتش بهدف لبوخوم في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني أحرز المالي إبراهيم سيسوكو الهدف الثاني لبوخوم في الدقيقة 51 وتكفل السلوفاكي ماتوش بيرو بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 71، ليتقدم بوخوم من المركز الأخير للمركز الثالث من القاع رافعا رصيده إلى 18 نقطة.

وعلى ملعب باي أرينا، تقدم النمساوي رومانو شميت بهدف لبريمن في الدقيقة السابعة ثم أضاف جاستن نجينماه الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للمباراة.

(د ب أ)