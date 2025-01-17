خسارة تونس وقطر في كأس العالم لكرة اليد

إسطنبول: تواصلت النتائج المخيبة للمنتخبات العربية في بطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارة تونس وقطر لمباراتيهما أمام الدنمارك والنمسا، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بالبطولة.

وفاز المنتخب الدنماركي على نظيره التونسي 32-21، لحساب المجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، ليضمن التأهل للدور المقبل رفقة المنتخب الإيطالي المتصدر، فيما ظلت تونس والجزائر بدون نقاط في المركزين الثالث والرابع.

وأنهى المنتخب الدنماركي الشوط الأول متقدما 17-7، وحقق المنتخب التونسي عودة جيدة في الشوط الثاني، لكنها لم تكن كافية حيث نجح منافسه في حسم الشوط الثاني لصالحه 15-14.

وفي المجموعة الثالثة، تلقى المنتخب القطري خسارة أمام نظيره النمساوي 26-28، بعد أن أنهى الأخير الشوط الأول متقدما 16-14، قبل أن ينتهي الشوط الثاني بالتعادل 12-12، ويظفر المنتخب النمساوي بنقاط المباراة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل للدور الثاني مع منتخب فرنسا صاحب المركز الأول، والذي فاز في وقت سابق على نظيره الكويتي 43-19.

الهزيمة هي الثانية لمنتخب قطر، ليحتل المركز الثالث من دون رصيد من النقاط متقدما بفارق الأهداف فقط على منتخب الكويت صاحب المركز الرابع والأخير، حيث يلتقي المنتخبان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتستضيف كرواتيا والدنمارك والنرويج، منافسات النسخة التاسعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد بين 14 يناير/ كانون الثاني الحالي، و2 فبراير/ شباط المقبل.

(الأناضول)