خسارة قاسية لسيدات أمام المغرب أمام ألمانيا في المونديال

ملبورن: استهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 للسيدات بفوز كبير 6 / صفر على نظيره المغربي اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكرا، انتظارا لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب في الدقيقتين 11 و39.

وفي الشوط الثاني، انهالت الأهداف على المرمى المغربي بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني، لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، وليا شويلير في الدقيقة 90.

(د ب أ)