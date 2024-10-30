خشية هجمات الطائرات المسيرة.. نتنياهو يفكر بتأجيل زفاف ابنه

القدس: يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة تأجيل حفل زفاف ابنه أفنير، المقرر أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب الوضع الأمني والتهديدات التي تشكلها الطائرات المسيرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، أن نتنياهو “أعرب في اجتماعات مغلقة عن اعتقاده أنه يجب تأجيل حفل الزفاف بسبب الوضع الأمني وأنه قد يكون هناك خطر غير ضروري على الحاضرين”.

وأضافت الهيئة أن “تهديد الطائرات بدون طيار شغل رئيس الوزراء بالأيام الأخيرة”.

وأشارت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “امتنع عن التعليق”.

ومن المقرر إقامة حفل الزفاف في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب الهيئة.

والاثنين الماضي تساءل نتنياهو في محادثات مغلقة في البرلمان: “إلى أين نذهب إذا وصلت طائرة بدون طيار إلى هنا الآن؟ أنا خائف بشكل أساسي من الطائرات بدون طيار”.

ومتحدثا إلى المشاركين في المحادثة المغلقة دون أن تكشف الهيئة عن هويتهم، تابع نتنياهو: “أكثر ما أخشاه الطائرات المسيرة، ففي مواجهة الصواريخ لدينا منظومات جيدة لرصدها واعتراضها”.

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن سابقاً أن طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان أصابت زجاج غرفة نوم نتنياهو في منزله بمدينة قيساريا، شمال إسرائيل، في وقت سابق هذا الشهر، لكنه وزوجته سارة لم يكونا في المنزل.

(الأناضول)