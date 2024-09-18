خطأ جازانيجا يهدي باريس سان جيرمان الفوز على جيرونا

باريس: فاز باريس سان جيرمان 1-صفر على ضيفه جيرونا، الذي كان يخوض أول مباراة له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خطأ من الحارس باولو جازانيجا الذي فشل في التصدي لتسديدة نونو منديز اليوم الأربعاء.

وشن باريس سان جيرمان عدة هجمات متواصلة على جيرونا طوال المباراة، حتى أطلق منديز تسديدة منخفضة من مدى قريب أفلتت من الحارس جازانيجا ومرت من بين قدميه ليسجل المدافع البرتغالي هدف الفوز.

ونجحت خطة جيرونا الدفاعية في الشوط الأول في السيطرة على خطورة هجوم باريس سان جيرمان، ما جعل صاحب الأرض يشعر بالإحباط لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ جيرونا، الذي بدا مكتفيا بالتعادل، في إهدار الوقت لتطلق الجماهير صيحات الاستهجان من مدرجات بارك دي برينس.

وأتيح للثنائي راندال كولو مواني وأشرف حكيمي الفرص قرب النهاية لتسجيل هدف الفوز لكنهما أهدرا فرصتين من مسافة قريبة في الدقائق الأخيرة قبل خطأ جازانيجا.

(رويترز)