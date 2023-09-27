“خطاب بالفرنسية” يتسبب بانتقادات لرئيس الحكومة التونسية- (فيديو)

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني- من صفحة رئاسة الحكومة على فيسبوك

تونس- “القدس العربي”:

تعرض رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني لانتقادات عدة عقب إلقائه خطابا باللغة الفرنسية، وهو ما اعتبر البعض أنه يتناقض مع الخطاب الرسمي للرئيس قيس سعيد الذي يؤكد التمسك بالسيادة الوطنية إزاء محاولات التدخل الخارجي.

ونشرت صفحة رئاسة الحكومة على موقع فيسبوك، الثلاثاء، خطابا للحشاني خلال إشرافه، في قصر الحكومة بالقصبة، على موكب توقيع اتفاقية تمويل إنجاز محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في ولاية القيروان.

ولوحظ أن الحشاني فضّل الحديث باللغة الفرنسية، والذي فسره البعض بوجود عدد من السفراء الأجانب، فيما اعتبر آخرون أنه “انتقاص” من السيادة الوطنية.

وكتب أحد النشطاء “تونس دولة عربية إسلامية، فلماذا يستعمل رئيس الحكومة اللغة الفرنسية وهو يخاطب أبناء بلاده؟”.

وأضاف آخر “اللغة الرسمية للشعب التونسي هي العربية. وعلى رئيس الحكومة احترام هذا الشعب”.

وتساءلت إحدى الناشطات “هل هذا رئيس حكومة فرنسا أم تونس؟”.

وعلق غسان القصيبي الناطق الإعلامي لاتحاد الشغل بالقول “رحم الله الزعيم الحبيب بورقيبة”. وأضاف الخبير الدستوري شاكر الحوكي “يا للعار!”.

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني “دولة بلا هويَّة، وسيادة في مهبِّ الرِّيح، واستلاب وتباهٍ مَرَضي وفي غير محلِّه بالفرنسيَّة لُغة الاستعمار والمستعمر الغاشم”.

وأضاف “رئيس حكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة التُّوسُّعيَّة يخرق دستور البلاد ويُهين لُغتنا الوطنيَّة العربيَّة ويلقي أوَّل خطاب له بلغته الفرنسيَّة الأم لأمِّه وجنسيَّته الفرنسيَّة في مقرِّ السِّيادة التُّونسيَّة بقصر القصبة! في دولة تحترم نفسها يعتذر ويستقيل أو يُقال من يرتكب هذا الخرق الجسيم للدُّستور ولهويَّة البلاد ولُغتها الوطنيَّة”.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح إعلامي مثير للجدل، أشاد فيه الحشاني بالرئيس قيس سعيد وبالدولة التونسية.