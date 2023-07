خطاب لرشيدة طليب أمام الكونغرس: إسرائيل دولة “فصل عنصري” وإنكار ذلك تطبيع للعنف- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: شجبت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ولاية ميتشيغان) بشدة قرار مجلس النواب الداعم لإسرائيل في خطاب ألقته يوم الثلاثاء قبل يوم من إلقاء الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلمة أمام اجتماع مشترك للكونغرس.

وقالت طليب :” إسرائيل دولة فصل عنصري. والتأكيد على خلاف ذلك، يعني أن السيد رئيس مجلس النواب، في مواجهة هذه الأدلة، يحاول إنكار الواقع ويحاول تطبيع عنف الفصل العنصري” .

وأضافت: “لا تنسوا، هذا الكونغرس، دعم نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكان حزبيًا أيضًا”.

وطليب، وهي من أصل فلسطيني، واحدة من قائمة أعضاء تقدميين في الكونغرس تخطط لتخطي خطاب هرتسوغ أمام الكونغرس يوم الأربعاء احتجاجًا على الحكومة الإسرائيلية.

وتأتي الاحتجاجات في الوقت الذي تصاعدت فيه أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في الأشهر الأخيرة ، وتواجه الحكومة الإسرائيلية صراعا داخليا بشأن محاولات إصلاحات قضائية .

وأشارت طليب إلى أن الأمم المتحدة وجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبتسيلم قد وصفت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

وتم تمرير القرار الداعم لإسرائيل بأغلبية ساحقة في حين صوّت تسعة أعضاء في الكونغرس – معظمهم أعضاء ديمقراطيون من “الفرقة” التقدمية – ضده.

وينص القرار على وجه التحديد على أن إسرائيل “ليست دولة عنصرية أو فصل عنصري”.

يوم السبت، قالت النائبة براميلا غايابال (ديمقراطية – واشنطن) إن إسرائيل “دولة عنصرية” ، وتعهدت بالتصويت ضد القرار وتخطي خطاب هرتزوغ.

وأثارت تلك التعليقات دعوات إلى اتخاذ إجراءات من جانب الجمهوريين الذين اعتقدوا أن التصريحات معادية للسامية.

ورفض الديمقراطيون الغضب باعتباره نزاعًا سياسيًا ، لكنه تسبب في حدوث بعض الانقسامات داخل الحزب.

وقال النائب جيري نادلر، وهو يهودي، يوم الثلاثاء: “هناك فرق بين انتقاد حق إسرائيل في الوجود، وهو ما هو أبعد من ذلك، وانتقاد سلوك الحكومة الإسرائيلية ، والذي أعتقد أنه أمر مروع”.

Israel is an apartheid state.

Let’s take a moment just to hear the Israeli government’s own politicians in their own words, not mine. pic.twitter.com/gTx26U05wC

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) July 18, 2023