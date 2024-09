بايدن: لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات “ورقة مساومة” ومتظاهرون يطالبونه بالضغط لوقف إطلاق النار بغزة- (صور وفيديوهات)

واشنطن: حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس إسرائيل من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة “ورقة مساومة”، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال بايدن في خطابه السنوي حول حالة الاتّحاد “إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: “لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية”.

وحضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي حول حال الاتحاد مساء الخميس الكونغرس على إقرار المساعدات لأوكرانيا من أجل “وقف” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متّهماً سلفه دونالد ترامب الذي سيخوض ضدّه الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ”الخضوع” لسيّد الكرملين.

وقال بايدن إنّ ترامب “يقول لبوتين: افعل ما يحلو لك بحق الجحيم”، مضيفاً “لن أنحني” و”التاريخ يراقب بكل ما للكلمة من معنى”.

وأضاف الرئيس الديمقراطي أنّ رئيس “روسيا بوتين يسير قدماً ويغزو أوكرانيا ويزرع الفوضى في سائر أنحاء أوروبا وخارجها”.

وتابع “إذا كان أيّ شخص في هذه القاعة يعتقد أنّ بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكّد لكم أنّه لن يفعل”.

وفي خطابه أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد من المدعوين قال بايدن “قبل وقت ليس طويلاً قال رئيس جمهوري يدعى رونالد ريغان، سيّد غورباتشوف، اهدم هذا الجدار”، مستحضراً الخطاب الشهير الذي ألقاه سلفه الراحل في برلين في 1987 في آخر أيام الحرب الباردة.

وأضاف بايدن أنّ “سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، يقول لبوتين: افعل ما تريد بحقّ الجحيم. هذا اقتباس حرفي”، معتبراً أنّ ما ورد على لسان ترامب “أمر شائن وخطير وغير مقبول”.

وتابع الرئيس الديمقراطي “رسالتي إلى الرئيس بوتين الذي أعرفه منذ فترة طويلة هي بسيطة : لن نتراجع”.

