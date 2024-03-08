بايدن: لا يمكن لإسرائيل أن تستخدم المساعدات “ورقة مساومة” ومتظاهرون يطالبونه بالضغط لوقف إطلاق النار بغزة- (صور وفيديوهات)

واشنطن: حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس إسرائيل من أنّه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة “ورقة مساومة”، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال بايدن في خطابه السنوي حول حالة الاتّحاد “إلى قيادة إسرائيل أقول ما يلي: “لا يمكن للمساعدات الإنسانية أن تكون مسألة ثانوية أو ورقة مساومة. إنّ حماية وإنقاذ أرواح الأبرياء يجب أن تكون الأولوية”.

وحضّ الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه السنوي حول حال الاتحاد مساء الخميس الكونغرس على إقرار المساعدات لأوكرانيا من أجل “وقف” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متّهماً سلفه دونالد ترامب الذي سيخوض ضدّه الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ”الخضوع” لسيّد الكرملين.

وقال بايدن إنّ ترامب “يقول لبوتين: افعل ما يحلو لك بحق الجحيم”، مضيفاً “لن أنحني” و”التاريخ يراقب بكل ما للكلمة من معنى”.

وأضاف الرئيس الديمقراطي أنّ رئيس “روسيا بوتين يسير قدماً ويغزو أوكرانيا ويزرع الفوضى في سائر أنحاء أوروبا وخارجها”.

وتابع “إذا كان أيّ شخص في هذه القاعة يعتقد أنّ بوتين سيتوقف عند أوكرانيا، فأنا أؤكّد لكم أنّه لن يفعل”.

Donald Trump tells Putin to “do whatever the hell you want.” My message to Putin is simple: We will not walk away. I will not bow down. pic.twitter.com/Q150zXOa8q — Joe Biden (@JoeBiden) March 8, 2024

وفي خطابه أمام أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد من المدعوين قال بايدن “قبل وقت ليس طويلاً قال رئيس جمهوري يدعى رونالد ريغان، سيّد غورباتشوف، اهدم هذا الجدار”، مستحضراً الخطاب الشهير الذي ألقاه سلفه الراحل في برلين في 1987 في آخر أيام الحرب الباردة.

وأضاف بايدن أنّ “سلفي، الرئيس الجمهوري السابق، يقول لبوتين: افعل ما تريد بحقّ الجحيم. هذا اقتباس حرفي”، معتبراً أنّ ما ورد على لسان ترامب “أمر شائن وخطير وغير مقبول”.

وتابع الرئيس الديمقراطي “رسالتي إلى الرئيس بوتين الذي أعرفه منذ فترة طويلة هي بسيطة : لن نتراجع”.

Joe Biden now claims that January 6th was the largest threat to democracy since the civil war. I think the 10 million illegals that Joe Biden and his puppet masters have flooded our once prosperous and beautiful country with is the largest threat to our democracy, not some… pic.twitter.com/TZkTOdTlKS — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 8, 2024

و شنّ الرئيس الأمريكي في خطابه السنوي حول حال الاتحاد هجوماً عنيفاً على سلفه ومنافسه في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب بسبب الخطاب المناهض للمهاجرين الذي ينتهجه الملياردير الجمهوري.

وقال بايدن “لن أشيطن المهاجرين قائلاً إنّهم +يسمّمون دماء بلادنا”، مقتبساً تصريحاً لسلفه، مطالباً الكونغرس بإصلاح قوانين الهجرة.

بايدن: الاقتصاد الأمريكي “يثير حسد العالم”

أشاد بايدن بوضع اقتصاد بلاده القوي وتعافيه بعد أزمة جائحة كوفيد.

وقال بايدنه “أيها الناس، لقد ورثت اقتصاداً كان على حافة الهاوية… الآن أصبح اقتصادنا موضع حسد العالم بكل ما للكلمة من معنى. 15 مليون وظيفة جديدة في ثلاث سنوات فقط – وهذا رقم قياسي، والبطالة عند أدنى مستوياتها منذ 50 عاماً”.

I inherited an economy from Donald Trump that was on the brink. Now, our economy is the envy of the world. pic.twitter.com/crS9TRiNOw — Joe Biden (@JoeBiden) March 8, 2024



تظاهرات احتجاجية قبيل خطاب بايدن

وخرجت احتجاجات متفرقة في أنحاء الولايات المتحدة قبيل خطاب حالة الاتحاد المرتقب للرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبه خلالها نشطاء بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وبذل المزيد من الجهد للحد من الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وأعاق المتظاهرون حركة المرور في بوسطن ولوس أنجليس. ووفقا لإحدى الجماعات وتقرير إعلامي محلي فقد جرى إلقاء القبض على أكثر من 50 شخصا في بوسطن.

وقبل خطاب بايدن تجمع العشرات قرب البيت الأبيض، مما دفع الشرطة لإغلاق طريق قريب.

وقال أحمد أبو زنيد المدير التنفيذي للحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين “نحن هنا اليوم لأن الكيل قد طفح”.

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية إن الخطاب هو “الفرصة الأفضل وربما الأخيرة” لبايدن لإعلان خطوات لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة واستعادة دعم العرب والفلسطينيين والأمريكيين المناهضين للحرب والذين يشعرون بخيبة أمل إزاء سياسته.

وقبل ساعات من إلقاء الخطاب، تم تطويق مبنى الكابيتول الأمريكي بسياج عالٍ من الأسلاك كما هو معتاد قبل الخطاب الرئاسي السنوي أمام الكونجرس بمجلسيه.

BREAKING: MAJOR PROTESTS IN WASHINGTON D.C. BLOCKS BIDEN MOTORCADE ROUTE They are stopping his State of the Union address at US Capitol.pic.twitter.com/OVlzJkqpx3 — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 8, 2024

Washington DC tonight: Protesters disrupt Biden’s State of the Union Address outside of the White House#Cease_fire_In_Gaza_Now #RafahGenocide pic.twitter.com/RcFdltQeY0 — Kholoud (@Kholoud24583790) March 8, 2024

(وكالات)