خطبة عيد الفطر في الأردن: قلوبنا وأعيننا مع أهلنا في غزة

أردنيون يحملون لافتات بعد صلاة عيد الفطر قرب السفارة الإسرائيلية في عمان لدعم الفلسطينيين في غزة

عمان: حضرت غزة بقوة في خطب وأدعية صلاة عيد الفطر المبارك في الأردن، الأربعاء، مع استمرار حرب إسرائيلية مدمرة على القطاع الفلسطيني منذ 6 أشهر.

وحال تساقط الأمطار دون إقامة صلاة العيد في الساحات الخارجية، فأقامها الأردنيون بالمصليات والمساجد التي حددتها وزارة الأوقاف، وبينها المسجد الحسيني في العاصمة عمان.

وفي المسجد الحسيني، الذي تابع مراسل الأناضول الصلاة فيه، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة في الخطبة: “تُثار شجون أنفسنا بما يجري لأهلنا في غزة، وما يقع من كارثة إنسانية بكل المقاييس”.

وأضاف: “ما يجري مع أهلنا في غزة هو قتل وتشريد ومن قسوة ومحن عظيمة، نملك أن نكون معهم في هذا اليوم بقلوبنا”.

وتابع: “كما نحيا هنا نحيا هناك (في غزة) بأرواحنا وقلوبنا وأعيننا مع أهلنا وإخوتنا في غزة”.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 17 عاما، وأجبرت الحرب نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، على النزوح في أوضاع كارثية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من مئة ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)