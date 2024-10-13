«خطة الجنرالات»: هل بدأ التطهير العرقي في جباليا؟

يتعرّض شمال غزة، حسب جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في القطاع، إلى حصار مطبق يعزله عن مدينة غزة بشكل كامل. دمّر جيش الاحتلال البنية التحتية في جباليا مما جعل التنقل عبر أنحائها أمرا شبه مستحيل. حاصر المشافي الثلاثة فيها، “كمال عدوان” و”الإندونيسي” و”العودة”، وطالب طواقمها بإخلائها فورا. منع جيش الاحتلال، منذ بداية هذه العملية، دخول الإمدادات الأساسية لمناطق الشمال.
تتعرّض المنطقة للقصف الجوي والبري والبحري وكذلك لمقذوفات الدبابات التي تتجول في أحيائها. نزح آلاف السكان لكن مئات الآلاف ظلوا في بيوتهم أو ما تبقى منها لأنهم لا يؤمنون بوجود أي مكان آمن في القطاع، ويتشككون في مصداقية ما يعلنه الجيش عن وجود “ممرات آمنة” مع سيطرة الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية على مفترقات الطرق الرئيسية.
في تغريدة على موقع إكس طالب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوسائل الإعلام العربية، سكان جباليا بمغادرة منازلهم عبر شارع “الترنس” نحو شارع صلاح الدين فقط، ولكن جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يخرج منها. حاول نازحون، حسب مراسل لقناة “بي بي سي” البريطانية، الخروج من مخيم جباليا فقتلتهم طائرات “الكواد كابتر” التي تطلق النار على كل من يتحرك في مناطق تلك المحافظة. لم يبق للسكان سوى نشر استغاثاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام المحلية في غزة. في منشور عبر منصة “إكس” قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن “ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون” في شمال قطاع غزة، وأضاف في تدوينته أن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرفضون الإخلاء “لأنهم يعرفون جيدا أن لا مكان آمن في قطاع غزة”. تشير كل هذه الوقائع إلى أن إسرائيل بدأت تطبّق ما تسميه “خطة الجنرالات”، والتي قدمها ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي. الخطة، حسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، هي تحويل شمالي قطاع غزة إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، وإجلاء السكان منها، وقطع المساعدات الأساسية عنها، لكن التطبيق العملي لها أدى، حتى الآن، إلى الحصار الكامل، والتدمير شبه الكامل للبنية التحتية، وللمنظومة الصحية، ومنع الإمدادات الإنسانية، وترافق دعوات الإجلاء مع التقتيل العشوائي للنازحين، بحيث تجتمع ظروف الإبادة والتطهير العرقي مع المجاعة مما دفع سكان شمال غزة إلى وصف ما يحصل في منطقتهم منذ عشرة أيام بـ”أهوال يوم القيامة”.
يحدث هذا كلّه مع انشغال العالم بآلة القتل الإسرائيلية في الانتشار على جبهة لبنان، والتهديد بضربة كبرى لإيران، ومع مرور أكثر من سنة على ما يحدث في غزة، أصيب العالم بتبلّد وتطبيع مع القتل اليومي للفلسطينيين، وأضحى انفلات إسرائيل الجنوني خارج التحكم، وهو ما يجعل حدثا غير معقول، مثل أن تتحوّل “خطة الجنرالات” إلى تطهير عرقيّ للفلسطينيين، حدثا ممكنا.
سنستفيق يوما ما ونشاهد على الهواء مباشرة النكبة الفلسطينية الثانية ونزوح مئات الآلاف النازحين والناجين من قنابل الجيش الصهيونى الأكثر جبنا في تاريخ الحروب حيث تحول المدنيين إلى هدف مشروع لسادية الجيش الاسرائلي. وسيقوم الجيش المصري والأردني بالقيام بواجبه الوطني والديني والأخلاقي في نصب الخيام للمنكوبين والجوعى الفلسطينيين وسيخرج الأعلام الرسمي العربي وسينددون بتقاعس المجتمع الدولي في حماية الفلسطينيين من تكرار النكبة الفلسطينية الثانية.
يا فرحة المتخاذلين والخونة وشماتتهم بمصاءب اهل غزة.
اللهم أذقهم مما أذقت اهل غزة ولكن من غير ثواب.
غزه هي الأسطورة التي ستجعل العدو يتمني الموت ولا يجده كما يفعل حزب الله بهذا الكيان فشكرا لهم علي بطولاتهم
*ما يحدث في شمال غزة عار على جبين
البشرية جمعاء ( شرقا وغربا ).
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، «خطة الجنرالات»: هل بدأ التطهير العرقي في جبالي؟ عل العالم العربي أن يتحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ونترك الغرب وأمريكا يتفرغون لوضع خطة تدمير بقية العالم العربي هل من المعقول أن نطلب من المخطط لقتل أبنائنا ونسائنا وشبابنا وشيوخنا ويدمرون بلادنا ويسرقون قوت شعوبنا أن يلقي نظرت على ما تفعل إسرائيل في عالمنا العربي من هي إسرائيل لا شيء يذكر أقسم بالله لا شيء يذكر هذا الغرب المنافق وأمريكا والماسونية العالمية الذين يحاربوننا وإسرائيل ما هي إلى ستار لهم لتغطية ماء وجههم وأيديهم الملطخة بدمائنا لماذا لمدة 76 عاما لم تحل القضية الفلسطينية حتى الآن لم نذهب إلى مجلس الأمن لم نذهب إلي
الأمم المتحدة لم نذهب إلى طوب الأرض لحل هذه القضية لماذا لا تحل هل محتاجة منا ذكاء لكي نفهم من هم الذين يحاربون عالمنا العربي هم أمريكا والغرب والماسونية العالمية التي استباحة كل شيء عندنا إسرائيل هم المرتزقة يقبضون الثمن مقابل القتل والدمار وأمريكا والغرب والماسونية العالمية تمدهم ب أحدث ما انتجت مصانعهم من الأسلحة والمال والتأييد في جميع المحافل القذرة لكي تستمر وستستمر طالما نحن على هذا الحال.
السبب في هذه القسوة هو أنه لايزال هناك مقاومة عنيفة في شمال غزة ألحقت خسائر نوعية في صفوف الجيش الاسرائيلي، لكل فعل رد فعل مساو له في القوة و مضاد له في الاتجاه، و لكن في حالة إسرائيل – كما هو معلوم من سيرتها – يكون رد الفعل أضعافًا مضاعفة، و رحم الله امرءا عرف مقدار قدراته..!!
الحل الوحيد هو اسقاط الانظمة بالقوة لا حل اطلاقا غير ذالك