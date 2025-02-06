خطة ترامب.. حماس تطالب بقمة عربية طارئة لرفض تهجير الفلسطينيين

طالبت حركة “حماس” الخميس، بعقد قمة عربية طارئة لرفض تهجير الفلسطينيين، ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاستيلاء على قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، على منصة “تلغرام”، بعد ساعات من تصريحات لترامب، قال فيها إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة للولايات المتحدة عند انتهاء القتال، في إشارة إلى الإبادة الجماعية التي ارتكبتها تل أبيب بحق الفلسطينيين لأكثر من 15 شهرا.

وقال قاسم إن “تصريحات ترامب مرفوضة قطعا، وغزة لأهلها ولن يغادروها”، وطالب “بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة مشروع التهجير”.

وبشأن تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة، اعتبر قاسم “حديث ترامب عن استلام واشنطن لقطاع غزة بمثابة إرادة معلنة لاحتلال القطاع”.

وتابع: “لا نحتاج لأي دولة لتسيير قطاع غزة، ولا نقبل استبدال احتلال بآخر”، في إشارة إلى تبادل الأدوار بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد قاسم أن “رفض مشروع ترامب لا يكفي، ولا بد من وحدة فلسطينية لمواجهة التهجير”.

متحدث حماس طالب “مختلف الأطراف الفلسطينية بوحدة الصفوف لمواجهة مشروع ترامب”.

كما طالب “الدول العربية بالتصدي لضغوط ترامب، والثبات على مواقفها الرافضة للتهجير”، داعيا “الشعوب العربية والمنظمات الدولية إلى حراك قوي لرفض مشروع ترامب”.

وفي وقت سابق الخميس، ادعى ترامب أن الفلسطينيين سيحظون بحياة “أكثر سعادة” بموجب الخطة، وأنهم سيستقرون في “مجتمعات أكثر أمانا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة”.

وأردف: “ستعمل الولايات المتحدة بالتعاون مع فرق تطوير رائعة من جميع أنحاء العالم، على بدء بناء ما سيصبح أحد أعظم وأروع المشاريع من نوعه على وجه الأرض”.

ومساء الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار رفضا إقليميا ودوليا واسعا.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يومًا، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)