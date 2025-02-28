خطة ترامب للرسوم الجمركية تهوي بالأسهم الأوروبية

لندن: واصلت الأسهم الأوروبية انخفاضها اليوم الجمعة وسط تأثر المعنويات بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرسوم الجمركية التي اقترحها على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، متأثرا بخسائر أوسع نطاقا بقيادة مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي تراجع اثنين في المئة جراء ضغوط تتعرض لها أسعار المعادن بسبب خطط الرسوم الجمركية الوشيكة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وتعهد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية جديدة 10 بالمئة على الواردات الصينية، لتضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمئة أيضا التي فرضها بالفعل في الرابع من فبراير/ شباط.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 1.9 بالمئة بعد عمليات بيع مكثفة لأسهم شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في وول ستريت بعد نتائج فشلت في نيل رضا المستثمرين.

كما هبطت أسهم شركات تصنيع السيارات واحدا بالمئة لتواصل التراجع الذي بدأته في الجلسة السابقة عندما فرض ترامب رسوما جمركية مضادة بنسبة 25 بالمئة على السيارات وغيرها من السلع الأوروبية.

وهوى سهم فاليو 8.1 بالمئة بعد أن أعلنت شركة توريد قطع غيار السيارات عن نتائجها السنوية. وقال الرئيس التنفيذي كريستوف بيريه إنه يتوقع تأثيرا طفيفا على الأرباح من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وربح سهم هولسيم 1.5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة مواد البناء عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الرابع.

(رويترز)