خطة جديدة لتطويق القدس بحزام استيطاني وسموتريتش ينفذ مخطط الإخلاء عبر الإرهاب

غزة – القدس – “القدس العربي”:

تتواصل في هذه الأوقات الهجمات الاستيطانية التي تستهدف بالتحديد مدينة القدس المحتلة، ومنطقة الأغوار الفلسطينية، ضمن مساعي حكومة اليمين، الرامية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقبلية متواصلة الأطراف، في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن بدء وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، المسؤول أيضا عن ملف الاستيطان، في تنفيذ خطته التي تعتمد على إرهاب الفلسطينيين، لدفعهم للرحيل القسري عن أرضهم لصالح المستوطنات.

خطط خنق القدس

وضمن الخطط الاستيطانية الجديدة، تنظر لجنة التخطيط الخاصة بالاستيطان، يوم الرابع والعشرين من هذا الشهر، في مخطط “تلبيوت الجديدة”، وذلك بعد أن صادقت بلدية القدس، مؤخرا على العديد من تصاريح البناء في مستوطنة “جفعات هماتوس”، لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية والغرف الفندقية.

هذا وقد ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي، قبل يومين، 28 خطة بناء استيطاني جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في ظل تشجيع حكومي، حيث تم تقديم مخطط للمصادقة على حوالي 175 وحدة سكنية في مستوطنة “ارئيل غرب”، حيث تبعد هذه المنطقة عن المستوطنة الرئيسة، ما يعني أنها تمثل مستوطنة جديدة، في ظل توقعات أن تصل خطة “آرييل غرب” إلى آلاف الوحدات الاستيطانية.

وذكرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المعارضة للاستيطان، أن المجلس الأعلى للتخطيط، وافق حتى الآن على بناء 12855 وحدة سكنية، إضافة إلى 182 وحدة، وسيصل هذا إلى ذروة غير مسبوقة عند 13037 وحدة.

كما يتواصل العمل حاليا لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع مستوطنات قائمة داخل مدينة القدس الشرقية وفي محيطها مثل “كيدمات تسيون” و “نوف زهاف” و “بسغات زئيف”، و “راموت ألون”، و”أم ليسون”، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه جمعية “إلعاد” الاستيطانية، بدعم من الوزير المتطرف ايتمار بن غفير، الذي يريد بشكل واضح تغيير معالم القدس المحتلة، وتغيير تكوينها لصالح المستوطنين، حيث تهدف خطة إقامة مستوطنة “تلبيوت الجديدة”، إلى فصل القدس عن باقي مناطق الضفة، بحيث تقطع كل أشكال التواصل بين المدينة وبيت لحم.

مناطق صناعية تلوث البيئة

وفي موازاة هذه المشاريع أيضا، تقوم سلطات الاحتلال بتطبيق مخططات استيطانية اخرى، تشمل السطو على اراضي الفلسطينيين وتحويلها الى مجال حيوي للمخططات والمشاريع الاستيطانية، والتي تتخذ أحيانا شكل المناطق الصناعية التي تخدم المستثمرين المستوطنين، ويوضح المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أنه يجري في هذه الأيام الحديث عن بناء منطقة صناعية جديدة أعدها مجلس مستوطنات الشمال، الذي يرأسه حليف سموتريتش وبن غفير يوسي داغان وذلك على مساحة 2700 دونم في شمال الضفة الغربية، ويُفترض بالمنطقة الصناعية الجديدة أن تضم مصانع ملوثة للبيئة بالقرب من مناطق سكنية ليس فقط في الضفة الغربية، بل أيضًا بالقرب من بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، حيث من شأن الخطة، التي يقف خلفها كذلك مجلس مستوطنة “الكانا” ومجلس مستوطنة “أورنيت” في محافظة قلقيلية، أن تلحق أضرارا فادحة بالبيئة في منطقة واسعة على طرفي ما كان يسمى بالخط الأخضر.