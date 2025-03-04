اعتمدتها القمة العربية.. خطة مصر لإعادة الإعمار تكلف 53 مليار دولار وتستغرق 3 سنوات وتشمل نشر قوات حفظ سلام

القاهرة- “القدس العربي”:
اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة العربية التي ستعقد اليوم الثلاثاء الخطة المصرية لمستقبل غزة ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية.
تأتي الخطة العربية لمستقبل غزة في مواجهة طموحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القطاع.
وأثار ترامب غضب العالم العربي حين أعلن بشكل غير متوقع أن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة وتعيد توطين سكانها في أماكن أخرى وتطورها لتصبح “ريفييرا الشرق الأوسط”.
تظهر وثيقة الخطة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار، وهي مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة
وأظهرت نسخة من وثيقة الخطة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار.
والخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية.
وتتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستناقشها القمة العربية الطارئة اليوم.
وبحسب ما نشرته القناة، يستغرق تنفيذ الخطة 3 سنوات، وتشمل تنفيذ برنامج للتعافي وإعادة الإعمار بشكل متواز.
وتتضمن الخطة تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة تحت مظلة السلطة الفلسطينية لمدة 6 أشهر لإدارة قطاع غزة والإشراف على إعادة الإعمار، على أن تتولى مصر والأردن تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة.
وتشمل الخطة إنشاء منطقة عازلة بعد إزالة الأنقاض، وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية.
كما تضمنت الخطة المضي قدما نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.
تدين الخطة قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة
وتدين الخطة قتل واستهداف المدنيين ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلقتها الحرب على غزة.
ودعت الخطة المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، ومراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.
وأكدت أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ودعت المجتمع الدولي لإيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وحذرت من آثار انهيار وقف إطلاق النار وإعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.
وأكدت على أهمية العمل على مقترح تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة.
وزادت: ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وهناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.
وتناولت الخطة دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة، وإصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية.
ههه بالأحرى خطة صهيو أمريكية حاقدة غادرة جبانة تريد اقتلاع الفلسطينيين منذ 1948 من أرضهم وأرض أجدادهم ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
الكلفة التقديرية لاعمار غزه حوالي 53 مليار ، واغلب الظن أنهما الرقم مرشح للازدياد ، إعمار البنية التحتية وإعمار الدمار. يمكن اتمامه ، لكن إعمار. الأرامل ، وإعمار الثكالى ، وإعمار الآيتام ،، وإعمار. وإعمار. ،،، ؟؟ وإعمار المعوقين ، ممن فقدوا أطرافا او أعين كيف سيكون ذلك ؟ القائمة طويله ؟ من إبادتهم الحرب ، كيف سيكون ذلك ، ؟ ؟ هل تصحو آلامة من غفلتها وتضع النقاط على الحروف ؟ و
نزع سلاح المقاومة. هذا ما يبحثون عنه ويسعون إليه … ودون ضمانات ….لتصفية القضية ارضاً وشعباً
كل غزي بستاهل 53 مليار تحية
السؤال المطروح من سيدفع 53 مليار؟حتما ليس الكيان المجرم الذي دمر كل شيء.
اذا سلمت 53 مليار للسيسي سيكون جيدا اذا وصل لغزة مليار فقط
بسم الله الرحمن الرحيم.
كيف لدولة وقفت علي حافة الطريق تتفرج علي مأسي الشعب الفلسطيني في غزة حتي تم تدمير القطاع علي بكرة أبيه و تريد اليوم بناء و إعادة إعمار القطاع ؟ . يعني المسألة و ما فيها هي مسألة مشاريع إقتصادية متعددة لإعمار القطاع و تشيده من جديد ! .
ما نصيب شركات المقاولات المصرية من مشاريع الإعمار إن تمت ؟ هل سيقبل ترامب أن تستحوذ مصر على كعكعة الإعمار لوحدها وهو السباق إلى طرح الإعمار بدون سكان غزة ؟ ما هي مصالح و عوائد دول الخليج و أوربا المتوقع تمويلهم للخطة ؟ هل تعيد مصر سيناريو شرق ليبيا التي تعتبره موردا لها في غزة برعاية إماراتية ؟ أعتقد بعيدا عن الشعارات هذا هو الواقع
و ماذا عن الإنتخابات ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله