خطر الموت يحوم حول مرضى غزة.. توقف غسيل الكلى في مجمع الشفاء

غزة – “القدس العربي”:

في خطوة تعكس حجم الأزمة الطبية التي تعاني منها مشافي قطاع غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المشدد، الذي يمنع وصول الدواء والوقود، أعلن مستشفى الشفاء عن توقف تقديم خدمات غسيل الكلى، وحذر من التوقف التام عن تقديم الخدمات الطبية، ما يعني تعرض المرضى لخطر الموت.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ️مجمع الشفاء الطبي توقف عن تقديم خدمة غسيل الكلى نتيجة نفاد الوقود، وأشارت إلى أن المجمع الطبي قرر الاقتصار على تقديم خدمة العناية المركزة فقط لساعات قليلة.

وحذرت من أن ️الاستمرار في عدم توفير الوقود يعني الموت المحتم لكافة المرضى والجرحى في المستشفيات، معلنة أنها تعاني من “أزمة خانقة ومستمرة” في عدم توفر الوقود نتيجة سياسة الاحتلال “التقطيرية” في تزويد المستشفيات به.

مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة كان يعد من أكبر المشافي التي تقدم خدمات صحية لمرضى القطاع، وكان يحتوي على الكثير من الأقسام الطبية

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة كان يعد من أكبر المشافي التي تقدم خدمات صحية لمرضى القطاع، وكان يحتوي على الكثير من الأقسام الطبية.

غير أن جيش الاحتلال الذي اقتحمه أكثر من مرة، ارتكب خلالها المجازر ودفن المرضى والمصابين في قبور جماعية في ساحة المشفى، تعمد تدمير أجزاء كبيرة منه، كما تعمد تدمير وقصف المولدات الكهربائية، ليعيق لأشهر عمل المشفى الذي خرج عن الخدمة.

وبعد جهود مضنية عاد المشفى للعمل بإمكانيات قليلة، من خلال تشغيل بعض الأقسام، ومنها خدمة غسيل الكلى، والتي توقفت من جديد.

وجددت الوزارة مناشدتها لكافة المؤسسات الدولية والجهات المعنية، بضرورة التدخل وحماية المنظومة الصحية من الانهيار وذلك من خلال العمل على توفير الإمدادات الطبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت قبل يومين إن شحنة الإمدادات الطبية التي دخلت غزة مؤخرا، بعد أشهر من الانقطاع، “لن تقدم سوى القليل من الإغاثة لسكان القطاع “الذين ما زالوا يُقتلون أثناء بحثهم عن الطعام”.