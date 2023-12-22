خطر مجاعة في غزة وتصويت مرتقب في الأمم المتحدة على قرار يسمح بزيادة المساعدة الإنسانية للقطاع

قطاع غزة: حذّرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة حيث يستمر القصف الإسرائيلي، في الوقت الذي يحاول مجلس الأمن الدولي التوصل إلى قرار يسمح بزيادة المساعدة الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّدا التصويت على مشروع قرار يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروعَي قرار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأتى ذلك التأجيل الجديد بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار والتي تدعو إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة” لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الجمعة.

من جهتها، تواصل وكالات الأمم المتحدة التحذير بشأن الأزمة الإنسانية العميقة في غزة.

ويواجه نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع، الجوع بحسب تقرير صادر عن برنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم. وفي الأسابيع الستة المقبلة، قد يجد جميع سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة، أنفسهم في الوضع نفسه.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث على منصة “إكس”: “نحن نحذّر منذ أسابيع من أنه مع هذا الحرمان (من الطعام) والدمار سيزداد الجوع والمرض واليأس على شعب غزة”، وأضاف: “يجب أن تنتهي الحرب”.

استمرار القصف

ميدانيا، أدى قصف إسرائيلي فجر الجمعة إلى استشهاد خمسة أشخاص في رفح، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وقال محمود المشيد، وهو أحد النازحين عن خان يونس: “لا يوجد مكان آمن، كل الأماكن مستهدفة، وهناك خوف شديد جدا”.

وخلّف القصف الإسرائيلي الذي لا هوادة فيه جوا وبحرا وبرا منذ أكثر من شهرين، 20 ألف شهيد على الأقل في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وتسبب في تدمير أحياء كاملة ونزوح 1,9 مليون شخص، أو 85% من السكان وفقا للأمم المتحدة.

هدنة ثانية؟

دبلوماسيا، تتواصل الجهود على جبهات عدة لمحاولة التوصل إلى هدنة جديدة، بعد هدنة أولى استمرت أسبوعا بين 24 تشرين الثاني/ نوفمبر ومطلع كانون الأول/ ديسمبر، سمحت بالإفراج عن 105 محتجزا من قطاع غزة، و240 أسيرا فلسطينيا لدى إسرائيل.

وفي إطار مساعي التهدئة، يواصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في القاهرة مناقشة “هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق حماس أربعين أسيرا إسرائيليا من النساء والأطفال والذكور غير العسكريين”، وفق ما صرح مصدر مقرب من حماس.

وذكر مصدر في حركة الجهاد الإسلامي أن أمينها العام زياد النخالة سيتوجه أيضا إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل.

وتجري إسرائيل حوارا مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى هدنة تسمح بالإفراج عن محتجزين.

لكنّ مواقف الطرفين ما زالت متباعدة جدا على ما يبدو. فحماس تطالب بوقف كامل للقتال قبل إجراء أي مفاوضات بشأن مصير المحتجزين، بينما تبدو إسرائيل منفتحة على فكرة الهدنة، لكنها تستبعد أي وقف لإطلاق النار قبل “القضاء” حماس.

من جهته، ذكر مسؤول إسرائيلي كبير، إحراز “نوع من التقدم” بعد “اجتماعات مع القطريين مرّتين الأسبوع الماضي”.

وأوضح: “نحن مستعدون للتفاوض على صيغة جديدة لإطلاق سراح محتجزين. سنحتاج بالتالي إلى هدنة إنسانية على غرار الهدنة الأولى. وقبل الهدنة وبعدها، سنبقى ملتزمين بتحقيق هدفنا الرئيسي، وهو القضاء على حماس”.

معاناة

وألحقت الحرب الإسرائيلية أضرارا جسيمة بالنظام الصحي في غزة. وتفيد منظمة الصحة العالمية، أن “من بين مستشفيات غزة البالغ عددها الإجمالي 36 مستشفى، هناك تسعة فقط تعمل الآن بشكل جزئي، وكلها في الجنوب”.

وقال شون كايسي، رئيس بعثات منظمة الصحة العالمية إلى غزة: “نحن نتعامل مع بالغين وأطفال يتضورون جوعا… في كل مكان نذهب إليه، يطلب منا الناس الطعام. حتى في المستشفيات، يطلب أشخاص مصابون بجروح تنزف، الطعام”.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين، وكانت إسرائيل قالت إنها خسرت 139 جنديا منذ بدء عملياتها البرية في 27 تشرين الأول/أكتوبر.

توترات إقليمية

وما زالت الحرب الإسرائيلية على غزة تؤجّج التوتر في الشرق الأوسط، خصوصا في الضفة الغربية المحتلة والحدود اللبنانية الإسرائيلية والبحر الأحمر، حيث يهدد الحوثيون السفن التي يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل.

والخميس، استشهدت امرأة في الثمانين من العمر وأصيب زوجها بجروح في قصف إسرائيلي على قرية حدودية في جنوب لبنان، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بينما أعلن حزب الله شنّ عدد من الهجمات على الدولة العبرية خلال الساعات الماضية.

وأصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة بنيران حزب الله في مستوطنة قريبة من الحدود اللبنانية، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وفي البحر الأحمر، يؤدي تهديد الحوثيين في اليمن بشن هجمات على حركة الملاحة البحرية الدولية إلى تباطؤ التجارة العالمية. وتوقّفت شركات الشحن الكبرى عن استخدام هذا الطريق البحري الاستراتيجي، ما دفع بشركة إيكيا السويدية إلى إعلان تأخيرات محتملة في عمليات تسليم بضائعها.

وانضم أكثر من 20 بلدا حتى الآن إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر بحسب البنتاغون.

(أ ف ب)