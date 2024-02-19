خطط إسرائيل للحرب: 6 أسابيع قتال… و«غربلة» للاجئين… ومنطقة ساحلية عازلة

الناصرة ـ «القدس العربي»: كل المؤشرات من إسرائيل تدلّ حتى اللحظة، أن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومعه شريكه في الائتلاف زعيم حزب «معسكر الدولة» بيني غانتس، باحتلال رفح، هو تهديد جدي، على الرغم من بعض الآراء الصادرة عن أوساط إسرائيلية وفلسطينية ودولية التي تعتقد بأن هذه التهديدات مناورة لـ»تليين» موقف حركة حماس».

فموقف الحكومة الإسرائيلية الذي يطمع في تحقيق انتصار مفقود حتى الآن، يفسّر تعنتها واستعدادها للتورط في اجتياح رفح، حتى لو أدى ذلك الى موت المحتجزين الإسرائيليين.

كما يفسر تهربها من المضي قدما في صفقة تبادل.

خيارات الاجتياح: غربلة اللاجئين

وفضلا عن الأهداف السياسية لهذا الموقف، فإنّ دافعاً أيديولوجيا آخر يكمن في محاولة وأد فكرة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، والحؤول دون الانخراط في مسيرة تسوية الدولتين التي تطرحها الدوائر الغربية والعربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

وحسب موقع «واينت» العبري أمس الإثنين، فإنه من بين الخيارات المطروحة ويتداولها الجيش، «غربلة» اللاجئين من أجل ضبط «المخربين» وإقامة منطقة عازلة على ساحل البحر.

ونقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر إسرائيلية مطلعة على الاستراتيجية الإسرائيلية قولها أمس إن إسرائيل تتوقع بأن يستمر القتال داخل القطاع بشكل واسع بين ستة إلى ثمانية أسابيع.

كما نقلت عن مصدرين إسرائيليين وآخرين إقليميين قولهم إن قادة الجيش يعتقدون بأن هذا الوقت كاف لإلحاق ضرر جوهري بقدرات حماس القنالية المتبقية وعندها يمكن الانتقال الى المرحلة التالية من الحرب، أي القصف الجوي، والهجمات المحددّة كما يجري الآن في شمال القطاع.

محللون: تهديدات نتنياهو وغانتس باجتياح رفح جدّية

وحسب المصادر الإسرائيلية يتطلع الجيش لتفكيك ست كتائب متبقية لـ»حماس» في رفح، مركز الثقل الحالي للحركة، وفي مخيمات الوسط.

وفيما تعرب مصر رسميا عن قلقها، تحذر دول كثيرة في العالم من هذه «الخطوة المدمّرة»، وتطالب الولايات المتحدة بخطة ذات مصداقية قبيّل احتلال رفح تشمل نقل اللاجئين. بيد أن هذه متشككّة حيال مدى جاهزية مثل هذه الخطة، بعدما استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الماضي أن تكون العملية قريبة.

ولم يفصح الجيش عن كيف ينوي نقل مئات الآلاف من اللاجئين من رفح، لكن «رويترز» نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي ومصدر ينتمي الى جهة دولية إنسانية قولهما إنه يمكن «غربلة» اللاجئين في الجنوب قبل السماح لهم بالعودة شمالا.

كما نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إن الجيش يفكّر ببناء ميناء مؤقت في رفح، لتسهيل نقل معونات إنسانية، علاوة على فتح المجال أمام مستشفيات عائمة للاقتراب من المكان.

غير أن أمرا مؤكدا واحدا لن يحصل وهو سماح جيش الاحتلال بعودة الغزيين الى ديارهم في الشمال، وفق ما يقوله مصدر أمني إسرائيلي، الذي يوضح أن هناك خيارا آخر يتمثّل ببناء مدينة خيام في المنطقة الحرشية المحيطة برفح.

وكان نتنياهو ادّعى في مؤتمره الصحافي الأخير أن هناك مكانا لإخلاء اللاجئين من شمال رفح وقبل وادي غزة جنوب مدينة غزة، وأنه بالإمكان فعل ذلك بطريقة منظّمة.

محللون: «وجع رأس»

في المقابل هناك من يرى في احتلال رفح «وجع رأس» إسرائيليا، كما يقول الباحث في الشؤون الفلسطينية المحاضر في جامعة تل أبيب الجنرال في الاحتياط الدكتور ميخائيل ميليشتاين، الذي يتساءل في حديث للإذاعة العبرية العامة «أين ننقل اللاجئين؟».

ويعتبر أن دفع اللاجئين من رفح الى الشمال يزيد الطينة بلة بالنسبة لإسرائيل.

ويتساءل أيضاً «كيف ستسمح لهم بالعودة بينما سكان الغلاف بعيدون، علاوة على الخوف من تسلل قوات حماس الى شمال القطاع؟».

ويرى محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس» عاموس هارئيل أن نتنياهو يزيد في الأيام الأيام من تعنّته، وكذلك «(رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس) اسماعيل هنية يتمّسك بموقف متشدد». ويقول هارئيل إن «احتمالات صفقة قريبة تتضاءل، وأن تمترس الطرفين يعرض المحتجزين للموت».

مع ذلك يعتقد ميليشتاين، بأنه، ورغم التصريحات العالية، فـ»لا الحكومة ولا الجيش متحمسون لعملية في رفح».

ويتفق معه محلل الشؤون العسكرية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» يوسي يهوشع الذي إن عملية رفح ليست قريبة، وإن هناك خطوات ينبغي أن تسبقها، و»عندما تحدث في رمضان فإنها ستطول والأجواء أصلا عاصفة، فتأتي التقييدات في الحرم، ومن شأنها إشعال الميدان».

«الهرب من طاولة المفاوضات»

وتحت عنوان «الهرب من طالة المفاوضات» يوجّه المعلق البارز في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ناحوم بارنياع إصبع الاتهّام الى نتنياهو، فـيكتب: «لا يوجد طريق أكثر لطفا للقول إن المنشورات حول مداولات الصفقة هي حزمة أكاذيب يسوقها مكتب رئيس الحكومة للإسرائيليين. خاف نتنياهو من تقدم المفاوضات وتحّرك استراتيجيا لإفشالها. إذا كانت هذه مهمته فقد نجح: لا توجد مفاوضات الآن: «مافيش» كما يقال بالعربية العامية و»نادا» بالروسية».

ويضيف «حتى ما جاء به رئيس السي آي إيه من القاهرة لا يبشّر بشيء. الوسطاء يبذلون أطنانا من الطاقة لكن حماس لا تستسلم ولا ترضى ولا تخاف، وهكذا المستوى السياسي في إسرائيل أيضا: نتنياهو يكثر من الخطابة حول الأخلاق والأمن، لكنه فعليا يتحّرك وفق اعتبارات سياسية داخلية».

ويرجح أن تكون «حماس» نقلت المحتجزين من خان يونس إلى رفح، «مما يعني تفاقم التهديدات على حياتهم من ناحية الإصابة في القصف، أو قلة الغذاء والدواء».