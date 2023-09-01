خطط استيطانية جديدة تشمل ربط البؤر غير الشرعية بشبكات الكهرباء والمياه تمهيدا لتحويلها لمستوطنات

غزة – القدس – “القدس العربي”:

لم تترك سلطات الاحتلال الأيام القليلة الماضية، دون أن تنفذ عمليات مدروسة ومعدة مسبقا، لتوسيع رقعة الاستيطان، ضمن خطواتها الرامية لفرض المزيد من الوقائع على الأرض، لخدمة هذا المشروع الذي يهدد بتحويل المناطق الفلسطينية إلى كنتونات منفصلة، كان أخطرها ما كشف عن خطط لرسم خرائط للبؤر الاستيطانية، والبدء في بناء طرق إليها، وربطها بشبكات الكهرباء والمياه، تمهيدا لتحويلها لمستوطنات، إضافة إلى الهجمة المستمرة إلى مدينة القدس المحتلة.

هذا وقد كشف النقاب مؤخرا، عن مشاريع استيطانية جديدة، تمثلت في حصول شركة “دونا” الإسرائيلية، على مناقصة بناء مشروع استيطاني جديد في مجمع “بينوي” بين قريتي الولجة وبيت جالا التابعتين لمدينة بيت لحم، كجزء من مشروع أشمل لتوسيع الاستيطان في جنوب القدس، وبموجب المشروع سيتم بناء الأبراج من 18 إلى 22 طابقًا اضافة الى مجمع تجاري وخدماتي وملاعب وحدائق، حيث يشمل المشروع الذي بدأ قبل عامين في مستوطنة “رمات شلومو”، تطوير وتوسيع المنطقة الغربية من المستوطنة، وبناء وحدات سكنية جديدة، لزيادة عدد المستوطنين الذي وصل حاليا في تلك المستوطنة إلى 30 ألفا.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه مشاريع تهويد القدس، والتي تريد من خلالها حكومة الاحتلال محو هوية المدينة الأصلية، واستبدالها بتاريخ مزور، حيث حذر نائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات من ان الاحتلال يشن حربًا مكتملة الأركان من حفر وتهويد وتزوير لكل ما في مدينة القدس في سبيل فرض سيادته عليها، مؤكدا في تصريحات له وجود خطة متكاملة من الاحتلال للسيطرة على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك.

وفي هذا السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 230 مليون شيكل “الدولار يساوي 3.78 شيكل” لاستكمال الطريق الأمريكي أو ما يعرف بالطريق الدائري الشرقي في القدس الشرقية المحتلة، ضمن مشاريع مواصلات بقيمة مليار شيكل شملتها الخطة الخمسية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي بقيمة 3.2 مليار شيكل.

وقد كانت الحكومة الإسرائيلية وافقت على قرار يشمل استثمار نحو مليار شيكل في مشاريع المواصلات في القدس الشرقية، وعلى رأسها الطريق الدائري الشرقي، حيث يلتهم الطريق مئات الدونمات من أراضي العيزرية، السواحرة، أبو ديس، الطور، الشيخ سعد، جبل المكبر وصور باهر، ويربط المستوطنات الإسرائيلية في جنوب المدينة مع مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.

كما تواصل حكومة الاحتلال تنفيذ مشاريع استيطانية أخرى، في بقية مناطق الضفة الغربية، تركز الكثير منها على مناطق شمال الضفة، في ظل الدعم اللا محدود من حكومة اليمين لجماعات الاستيطان المتطرفة، والتي يقود فيها ملف الاستيطان الوزير المتطرف المستوطن بتسلئيل سموترتش، وطمعا في هذا الدعم، كان مجلس المستوطنات الذي يترأسه يوسي داغان كشف مخططا يقضي برفع عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية من نحو 170 الفا الى نحو مليون مستوطن، يشمل عودة المستوطنين إلى المستوطنات التي أخليت عام 2005، كما تشمل خططا استيطانية تطال أراضي مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت، باعتبارها مجالا حيويا لتوسع استيطاني غير مسبوق.