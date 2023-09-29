خطط استيطانية خطيرة تنتظر التنفيذ بعد “الأعياد اليهودية”.. والمستوطنون يروجون لخرائط جديدة

غزة – القدس – “القدس العربي”:

تشير الوقائع على الأرض إلى أن المناطق الفلسطينية مقبلة على هجوم استيطاني جديد ومنظم، تنفذه حكومة اليمين المتطرفة، من خلال الدفع باتجاه تنفيذ خطط استيطانية خطيرة، تشمل بناء الكثير من الوحدات الاستيطانية، ومصادرة أراض، بعد طرد أصحابها منها بالقوة، وهو أمر بدأت ملامحه تتضح من تصريحات وزراء إسرائيليين، ومن عمليات المصادرة والتجريف للأراضي الفلسطينية.

ويتوقع أن تبدأ السلطات الإسرائيلية المختصة بملف الاستيطان، بتنفيذ عدة مشاريع جديدة، بعد انقضاء الأعياد اليهودية، بعد أن تكون تلك المخططات قد استكملت كل الأمور اللوجستية الخاصة بها، من طرح عطاءات وإعطاء مدة للاعتراضات، وكذلك إيداع المخططات والمصادقة النهائية عليها.

وفي هذا السياق، كان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غلانت، أعلن عن نيته المصادقة على بناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، كما ناقش مع قادة المستوطنات إيقاف مشروع فلسطيني لبناء مدينة جديدة جنوب الضفة، وتحديدا في المناطق “ب” بزعم أن المشروع يحاصر المستوطنات، كما أشار إلى سعيه لشق شارع فرعي يؤدي إلى الشارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60، المؤدي إلى مدينة القدس المحتلة، لتسهيل حركة المستوطنين، وقد أكد هذا الوزير خلال زيارة قام بها لمستوطنة “بيت أيل” أنه يأمل في أن يرى المشروع يتحقق.

وتلا ذلك الإعلان، أن قام مستوطنون بالترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على نحو 400 دونم في مسافر يطا جنوب الخليل، وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن مستوطنين يقومون بجولات استفزازية في التجمعات السكانية بالمسافر، ويروجون لخرائط جديدة تشير إلى الاستيلاء على دونمات عديدة من أراضي المواطنين لصالح مستوطنة كرمئيل المقامة على أراضي قرية الكرمل.

ومن ضمن المخططات، تنوي سلطات الاحتلال شق طريق جديد بين بلدة العيزرية والزعيم، وتحديدا قرب مستوطنة “معاليه أدوميم”، بهدف تحويل حركة مرور الفلسطينيين بعيدا عن تلك المستوطنة، بشكل يشمل تقييد حركتهم، وذلك ضمن مخطط يقوم على أساس “الفصل العنصري”، ويهدف في نهايته إلى ضم تلك المستوطنة، بما فيها إلى المنطق التي تسميها “E1 “.

كما تخطط حكومة اليمين في هذا الوقت، لتنفيذ مشروع آخر، يشمل المنطقة الاستيطانية المعروفة باسم “شعار شمرون” الصناعية، والواقعة غرب مستوطنتي “بركان” و “أريئيل” شمال الضفة، حيث من المتوقع أن تصبح المنطقة الصناعية هناك أكبر منطقة صناعية استيطانية في الضفة الغربية بمساحة 2 مليون متر مربع للاستخدام الصناعي والتجاري.