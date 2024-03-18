خطف الهولوكوست

لم أستطع للأسف، حضور رائعة جوناثان جليزر «منطقة الاهتمام/ ذا زون أوف إنتريست» الذي قال فيه ستيفن سبيلبرج، مخرج «قائمة شندلر»، بأنه أفضل فيلم عن الهولوكوست.
أعاد المخرج البريطاني اليهودي جليزر الهولوكوست إلى الساحة الفنية بصفته حدثاً إنسانياً كبيراً، وحرره من خاطفيه الذين أرادوا تحويله إلى إحدى أدوات السيطرة الصهيونية على فلسطين ووسيلة لتخجيل العالم ومنعه من نقد إسرائيل.
قال جليزر في كلمته وهو يتسلم «الأوسكار عن أفضل فيلم دولي» إنه لم يصنع فيلماً عن الهولوكوست، بل صنع فيلماً مزدوج الأهداف:
الهدف الأول هو استعادة الهولوكوست من خاطفيه الصهاينة ووضعه في إطاره الإنساني كحدث يمس البشرية جمعاء.
الهدف الثاني، وهو الأهم، يتمثل في جعلنا نفهم أننا نعيش اليوم في جوار الهولوكوست وأننا جميعاً نتحمل مسؤولية المذبحة الدائرة.
لم يكن جليزر ملتبساً في تسمية صانع هذه المذبحة، فأشار بإصبعه إلى الجيش الإسرائيلي بصفته وريث النازيين الذي يتابع ما بدأوه خلال الحرب العالمية الثانية.
المذهل في هذا الكلام ليس الجرأة، بل النبل الأخلاقي والقدرة على تقديم رؤية جديدة لتاريخنا.
السينمائي البريطاني استعاد تاريخ الهولوكوست من خلال سيرة حياة القائد النازي رودولف هيس الذي كان يدير معسكر أوشفيتز الرهيب، لا لينتقد الألمان فقط بل ليلقي ضوءاً على الشرط الإنساني الذي جعل من الاستعباد جزءاً من «تفاهة الشر» التي تتحكم بحياتنا.
مهاجمو الفيلم لم يفهموا مقاصده العميقة، هذا فيلم عن غزة لكنه ليس عن غزة، إنه عن الإنسان. حين يقول مخرجه إن الهدف ليس تذكر الهولوكوست بل التأكيد أننا نعيش في ظلاله الآن، وأن غزة هي النموذج الذي تصنعه إسرائيل كي تدخل في قائمة عار الإبادة، فهذا يعني أننا أمام لحظة بالغة الخطورة من التاريخ الإنساني.
إنها لحظة تحويل فلسطين إلى رمز عالمي، وهذا ما كان يجب أن يحصل منذ خمسة وسبعين سنة. لكن يبدو أن على الشعوب أن تدفع ثمن إيصال صوتها دماً وأن تغير المعادلة بألوف الضحايا.
تذكرت وأنا أستمع إلى جليزر كلام فانيسا ريدجريف، الممثلة البريطانية الشهيرة التي نالت جائزة الأوسكار وأشارت في خطابها إلى الهولوكوست، رغم يهوديتها، كيف سرت همهمات معادية لها في القاعة. فالهولوكوست كان حكراً صهيونياً والكلام عنه كان محصوراً بفئة معينة، ما دفع الكاتبة البريطانية نعومي كلاين إلى الكتابة على صفحات الجارديان بأن شعار «لن يتكرر مرة ثانية» يخص اليهود فقط ولا يشمل الإنسانية بأسرها.
هذا ما أعاد تصويبه فيلم «منطقة الاهتمام/ ذا زون أوف إنتريست» عبر إعادة السؤال إلى أوله وطرحه كجزء من السؤال الإنساني.
كان في استطاعة المخرج أن يقول كما يقول الكثيرون بأننا «انفلقنا من الهولوكوست» غير أن ابن الناجين اليهود الأوكرانيين لا يستطيع أن ينسى، لكنه بدل أن يحشو ذاكرته بديناميت الانتقام ويقرر كالكثير من أقرانه استبدال الضحية اليهودية بالضحية الفلسطينية، قرر أن يحافظ على الروح الإنسانية العميقة مدافعاً عن حق غزة في الوجود والمقاومة.
يتراءى لي أن هذا الفيلم هو للقراءة وليس للمشاهدة. نشاهده بعيون عقولنا وأفكارنا ونطرح على أنفسنا الأسئلة الكبرى المرتبطة بالتاريخ الأوروبي. فأوروبا لن تتخلص من عقدة ذنب الهولوكوست إلا إذا تخلصت من عقدة نقصها اتجاه إسرائيل.
إسرائيل تشكل اليوم عائقاً أمام فهم الهولوكوست وتحليله وقراءته بشكل عقلاني.
ثم يأتيك مخرج بريطاني يهودي أبيض ليقول إنه يريد تحرير الهولوكوست من خاطفيه ومن المصيدة التي اصطادوه بها من خلال تحويله إلى غطاء للاحتلال الإسرائيلي، فهذا في رأيي حدث ثقافي كبيريتفوق على جميع المثقفين الإسرائيليين الذين سكتت أغلبيتهم أو أسكتت وفضلوا الصمت أو نصف الصمت على الكلام.
شكراً لقناة الجزيرة , وغيرها من القنوات التي كشفت جرائم الصهاينة بفلسطين !
” البروباغندا ” الصهيونية , فشلت بتزوير الحقائق !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
فوق ال 2 ترليون دولار صارت دافعة إلمانيا لدولة الإحتلال النازية الفاشية المجرمة الخبيثة الساقطة إنسانياً ، كتعويض عن الخسارات التي لحقت بممتلكات اليهود بزمان هتلر.
بولونيا منذ شهر طلبت من ألمانيا نفس الحقوق اللي عم تدفعلها كتعويض،
السؤال وبعدين؟
غير القتل والدمار والسجن لآلاف الفلسطينينين، شو هدفها دولة الدمار والموت.
نحنا كلنا ليش ساكتين، ليش مش ماشي التخريب بكل بلاد العالم، تخريب اقتصادهم ومصالحهم لها العصابات الفلتانة على كل فلسطين ولبنان وسوريا واليمن ووو
بيسترجوا يدقّوا ببلد اوروبي، معروفين كلاب جبناء مدرّبين ع القتل ليل نهار.
تعبت الناس منهم ومن عقليتهم الإنتخارية الجهنمية الواطية، ما بيخافوا الله… 😢
(( المذهل في هذا الكلام ليس الجرأة حسب، بل أيضا النبل الأخلاقي والقدرة على تقديم رؤية جديدة لتاريخنا. )) …
نعم.. ولكن ما جدوى هكذا كلام (جريء، نبيل) إذا كان لا أحد هنا أو هناك يستطيع أن يفعل شيئا نجيعا ؟؟
شكراً أخي الياس خوري. من الأمور التي تدعو إلى الأهتمام هو تزايد الصوت اليهودي وكذلك العالني الذي يعارض الإحتلال الصهيوني وحرب الإبادة على غزة والشعب الفلسطيني. لفتني عبارة “فأوروبا لن تتخلص من عقدة ذنب الهولوكوست إلا إذا تخلصت من عقدة نقصها اتجاه إسرائيل. إسرائيل تشكل اليوم عائقاً أمام فهم الهولوكوست وتحليله وقراءته بشكل عقلاني.” صحيح أن إسرائيل تسكل عائقاً، لكن أعتقد أن الأمر في دعم إسرائيل لم يعد عقدة ذنب بل تحول إلى هدف إستعماري كما نجد مثلاً لدى الأحزاب البريطانية وحتى الأحزاب الشعبوية في أوربا، مثلاً رئيس وزراء هنغاريا أوربان، تتعاون مع إسرائيل وإسرلئيل تتعاون معها (وسمن على عسل كما يقال) مع أنها تقع ضمن دائرة القاشية الصاعدة في أوربا والعالم. صعود اليمين المتطرف في أوربا وهو ضد الأجانب خاصة ، يتم بالتعاون مع صعود الفاشية الصهيونية والعالمية الترامبية. فيلم منطقة الإهتمام يرصد هذه النقطة فيما أظن!
بوركت
اروع من رائع.