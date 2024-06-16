خطيب عرفة يثير جدلا بعد اعتباره أن “الحج ليس مكانا للشعارات السياسية”.. والسديس يدعو لفلسطين والأقصى- (فيديوهات) 

لندن- “القدس العربي”:

أثار إمام الحرم المكي الشيخ ماهر المعيقلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل يوم السبت، بعد قوله في خطبة عرفة، إن الحج ليس مكانا للشعارات السياسية والتحزبات، مطالبا بالدعاء لأهل غزة.

وشدد المعيقلي في الخطبة التي ألقاها من مسجد نمرة بصعيد عرفات، على أن “الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله، وليس مكاناً للشعارات السياسية ولا التحزبات مما يوجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تكفل أداء الحجاج لمناسكهم وشعائرهم بأمن وطمأنينة”.

وقال إن أهل فلسطين في “أذى عدو سفك الدماء ومنع ما يحتاجون إليه”. مضيفا: “ادعوا لإخواننا في فلسطين الذين مسّهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه من طعام ودواء وغذاء وكساء”.

الشيخ ماهر المعيقلي يطلب من الجميع الدعاء لفلسطين وغزة وأهلها في أقدس مكان على كوكب الأرض. كل من في الحرم وعلى جبل عرفة يدعو لغزة ، اللهم استجب. pic.twitter.com/mgGR6lEo0J — MO (@Abu_Salah9) June 15, 2024

وفي الخطبة، أكد المعيقلي أن “الشريعة (الإسلامية) جاءت بكل ما تزدهر به الحياة، وتحصل به التنمية، ومنعت من الإضرار بالآخرين، أو إلحاق الأذى بهم، وأمرت بالعدل والأخلاق الفاضلة، وبر الوالدين، وصلة الأرحام”.

كما أمرت الشريعة بـ”صدق الحديث، وحفظ الحقوق مع إيصالها لأهلها، وأداء الأمانات، والوفاء بالعقود والعهود والسمع والطاعة لأصحاب الولاية”، وفق المعيقلي.

وأكد “وجوب المحافظة على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على العناية بها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض”.

وقال خطيب عرفة، إن “الحفاظ على هذه الضروريات من أسباب دخول الجنان ورضا الرحمن، ومن أسباب الاستقرار والسعادة والرقي والحضارة في الدنيا، وبفقدها تختل الحياة، ويكون الإخلال بها سببا لعقوبة الآخرة”.

وتعرض المعيقلي لانتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذي انتقدوا عدم تطرقه لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة سوى في دعاء واحد آخر الخطبة.

انتهاء خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في مكة المكرمة, دون الحديث عن حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة سوى في دعاء واحد فقط في نهايتها#الحج pic.twitter.com/jx40pjPJ4V — AHMAD SLMAN (@ahmad_slman11) June 15, 2024

كما توقعنا، مرّت خطبة عرفة التي ألقاها ماهر المعيقلي دون التطرق إلى حمّام دم المسلمين الذي يسيل في غزة منذ 8 شهور — NAJI (@NajiS1911) June 15, 2024

السديس يدعو لنصرة فلسطين

من جهته، دعا خطيب المسجد الحرام الشيخ عبد الرحمن السديس، الأحد، الله عز وجل إلى نصرة فلسطين وإنقاذ المسجد الأقصى.

وقال السديس، في خطبة صلاة عيد الأضحى: “اللهم أنقذ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن ظلم الصهاينة المحتلين”.

وتابع: “اللهم اجعله (الأقصى) شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين”.

وشدد على أن “من عظيم وبديع القيم الإسلامية الاعتصام بالوحدة الدينية والوطنية”، وحذر من “الجماعات الحزبية والتنظيمات الإرهابية والانحلال والإباحية”.