في طفولتي، كان همّي الأكبر في كل ليلة أن استغرق في النوم قبل باقي أفراد العائلة، كان هاجساً مخيفاً لي أن أبقى مستيقظاً فيما يخلد الآخرون إلى النوم، كانوا بالنسبة لي خط الدفاع الأخير، وبدونهم أشعر أني، بكل بساطة…. “وحدي”!

ذات ليلة خلت وقبل فترة وجيزة، تأهبت للنوم بعد أن نام أفراد أسرتي الصغيرة، وتفقّدت أبواب المنزل قبل الذهاب إلى النوم -كعادتي كل ليلة فوجدت أن أحد الأبواب غير مقفل بالمفتاح. للوهلة الأولى فكّرت في معاتبتهم على ذلك في اليوم التالي، ولكني تداركت سريعاً أنني عادةً ما أتفقد الأبواب قبل النوم، وعلى عاتقي أنا تقع تلك المسؤولية.

الخوف من الوحدة

وحين خلدت إلى النوم في تلك الليلة، استذكرت طفولتي وكم كنت أخاف من الوحدة، ومن قضاء الليل وحدي في البيت، ثم تسارعت الأفكار مثل كرة الثلج في رأسي، ورسمت في مخيّلتي صورة أبنائي وهم يستغرقون في النوم مُطمّأنين، لا يساورهم القلق، ولا الخوف، لأنهم يعتمدون على وجودي بينهم، وكم كان هذا الشعور – رغم حلاوته- مُحمّلاً بالمسؤولية!

كل واحد فينا هو خط الدفاع الأخير في حياة شخص آخر، أو مجموعة من الأفراد، ولربما مجتمعٍ كاملٍ، وهو بذلك يلعب دوراً أساسياً في حياة الآخرين ويكون مانحاً حقيقياً للشعور بالأمان والطمأنينة لمن حوله.

المسؤوليات الكبيرة

إن وجودنا يكتسب بعداً آخر بالنظر إلى موقعنا في حياة الآخرين، رغم أننا نادراً ما ندرك ذلك، أو نحاول إدراك ذلك. وبناءً عليه، فعلى كل واحد فينا تقع مسؤوليات كبيرة، قد تكون ماديةً وقد تكون معنويةً ونفسيةً أو كليهما معاً، ولكنها تمتد لتشمل مجالاً أوسع بكثير مما نعتقد.

إن مشاركتنا في بعض الأحداث والمناسبات وتواجدنا – مجرد تواجدنا – هو عامل مفصلي ومهم للآخرين للشعور بالأمان والطمأنينة بل والسعادة والرضى، ومن أجل ذلك، لو كان فقط من أجل ذلك، فعلينا أن ندعو الله ليلاً ونهاراً أن يحفظنا لأحبابنا، ويحفظ أحبابنا لنا!

أثناء خدمتي الإجبارية في الجيش العربي، مرّ علينا أحد الأعياد وكان لا بد لبعض أفراد الكتيبة أن يقضوا المناوبة خلال أيام العيد في المعسكر، وكان نصيبي أن أكون ضمن أؤلئك المناوبين، وفي صبيحة يوم العيد اجتمع بنا قائد الكتيبة في الطابور الصباحي، وما زلت أذكر كلماته إلى يومنا هذا، قال لنا من الطبيعي أن تشعروا بالغصّة لأنكم لستم بين أهلكم في هذا اليوم، لكن عليكم أن تعلموا أن وجودكم هنا، هو ما يجعل لهذا العيد معنىً وطعماً، إذ لولا وجودكم هنا في هذا الوقت، لما شعر أهلكم بالأمان والطمأنينة، ولما استمتعوا بهذا العيد!

نعم، كل جندي يقف على حدود الوطن هو خط الدفاع الأخير للوطن، وكلٌّ منّا في موقعه هو خط الدفاع الأخير لأحدهم، هكذا هي الحياة، ومن هنا أقول إن واجبنا ألا نخذل من يعتمد علينا، ومن عقد الأمل على وجودنا!

ولذلك كلّه أقول أن هدفنا في الحياة لا يجب أن يقتصر على رؤيتنا الشخصية، أو أهدافنا الفردية، فنحن في النهاية جزء من منظومة اجتماعية متكاملة، ووظيفتنا لا تقتصر على أدوارنا الفردية، بل على شبكة علاقاتنا ومواقع تأثيرنا على الآخرين؛ وللنجاح في الحياة علينا إظهار التعاطف والتضامن مع من حولنا، وتقديم العون والنصح لهم، ومداومة التواجد الإيجابي في حياتهم، وبث السرور والطمأنينة وإفشاء السعادة، ومساعدتهم على عمل الخير، وأن نكون أنموذجاً لهم في هذه الحياة ومرجعية يستمدون منها القوة، والعون، ويسترشدون بفكرنا ونصيحتنا، لإخراج أفضل ما فيهم ودفعهم للنجاح والتميز.

التجارب القاسية

وحين نتحدث عن التجربة الإنسانية فعلينا أن ندرك أن كل إنسان على وجه هذه البسيطة هو فارسٌ لحلم ما، أو بطلٌ في رواية أحد آخر، في مسرحية تدور رحاها في بقعة ما على هذه الأرض، قد تكون بعيدة عنا، ولا ندرك منها سوى النزر اليسير، وأنه مهما فعلنا كي ندرك حقيقة هذا الشخص ومحنته، والمصاعب التي يواجهها فإننا لن ندرك ذلك ولو حاولنا جاهدين، وصدق الله العظيم حين قال في تصوير متعاطف مع محنة الوجود الإنساني والعمل الدؤوب الذي يتحتّم على الإنسان المداومة عليه في هذه الدنيا يَا أَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰرَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

ولعل المحنة والظروف الصعبة والتجارب القاسية كفيلةٌ بتغيير سلوكنا الإنساني وجعلنا أكثر تعاطفاً وتفهماً للآخرين، وأكثر تسامحاً معهم؛ مع كل تجربة فقدانٍ لعزيز نصبح أكثر قرباً من أحبابنا وأكثر حناناً وارتباطاً بهم، ومع كل تجربة صعبة يتخلّى فيها عزيزٌ على قلبنا عنّا ويخذلنا، نصبح أكثر حملاً للمسؤولية وأكثر عوناً للآخرين، ومع كل شعورٍ مريرٍ بالوحدة “يا وحدنا!” نصبح أكثر حرصاً على أن نكون نحنُ خط الدفاع الأخير لأحد ما، رغم أن ظهرنا مكشوف وقلبنا موجوع!

وأختم بالقول إن بعض الناس في هذا الوقت بالذات، هم خط الدفاع الأخير عن شرف الأمة وكرامتها ووجودها، ولولا مقاومتهم وصبرهم وشدة بأسهم، وتضحياتهم، لركعت هذه الأمة لجلاّدها، ولما قامت لنا قائمة.

تحية إجلال وتقدير، لكل إنسانٍ شامخٍ في هذه الحياة، يفرد ظلّه على من حوله، ويحيطهم بالحنان والستر، ويمدّهم بالحب والقوة.

كاتب ومُدوّن من الأردن