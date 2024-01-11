خط الهدنة لم يعد مقدساً 

خط الهدنة، أو الخط الأخضر بدولة فلسطين التاريخية، يطلق على الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 والأراضي المحتلة عام 1967. وقد حددته الأمم المتحدة بعد هدنة عام 1949 في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.. والمتداول تاريخياً في الكتب والوثائق، أن إسرائيل اغتصبت في عام 1948 نحو 78% من مساحة فلسطين، وتم التسليم بذلك عربياً ودولياً وأممياً، باعتبار أننا أمام أمر واقع، يتم للأسف تجاوزه دائماً بالدعوة إلى الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967 فقط. الحقيقة تشير إلى أن إسرائيل ضمت بعد ذلك نحو 200 كيلومتر مربع من مساحة قطاع غزة وحده، ما يصل إلى أكثر من نصف مساحة القطاع الحالي. بخلاف أراضي المستوطنات التي ضمتها بالضفة الغربية والقدس، ذلك أن المساحة الحقيقية لقطاع غزة حسب اتفاقية الهدنة هي 555 كيلومتراً مربعاً، وليست 362 كيلومتراً كما هو الوضع الآن، وما تردده وسائل الإعلام نقلاً عن الوثائق المتداولة. اتفاقية الهدنة بين إسرائيل والدول العربية الموقع عليها تنص على أن (خط الهدنة لا يعطي حقاً للقوات المهاجمة، ولا يحرم القوات المدافعة من أي حق لها في الأرض موقع القتال)، لذا فإن خط الهدنة يجب أن يعتد به قانوناً، ولا يعتد بما نص عليه من حدود، وهو الأمر الذي كان يجب أن تتطرق إليه اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993، أو على الأقل تتطرق إليه المحادثات، حتى تظل القضية مطروحة في أروقة أي حوارات مقبلة. إلا أن مجريات الأحداث الآن، وفي ظل ما تطرحه سلطة الاحتلال من ابتزاز بفرض أمر واقع جديد، يتعلق بإقامة مناطق عازلة جديدة في قطاع غزة، يحتم على الطرف الفلسطيني فتح كل الملفات من جديد، وفي مقدمتها: أن خط الهدنة ليس مقدساً، كما هو شأن كل الاتفاقيات في العالم، التي جاءت إذعاناً للضغوط والمؤامرات الدولية، وفي التاريخ المعاصر الكثير، ذلك أن فلسطين التاريخية كلها أرض محتلة، لا فرق في ذلك بين الأراضي التي احتلت عام 1948، والأراضي التي احتلت عام 1967.

الأجيال الجديدة في العالم، شرقاً وغرباً، أصبحت تعي حقيقة القضية الفلسطينية، وما لحق بها من زيف وتدليس طوال سنوات الاحتلال، بفعل الآلة الإعلامية الصهيونية

المنطق الذي لا جدال فيه، أنه إذا اعتمدنا المقاومة المسلحة طريقاً لتحرير الأرض، فإن أنصاف الحلول لن تكفي للتعويض عن تلك الأرواح البريئة التي أُزهقت، ولا عن تلك الدماء الغزيرة التي أريقت، بما يحتم فتح كل المسكوت عنه، والذي من شأنه تحقيق العدالة، بدءاً من عودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية، وإعلان نهاية دولة الاحتلال، وعودة فلسطينيي الشتات إلى وطنهم، وتعويض دولة فلسطين عن كل ما لحق بها من أذى على مدى 75 عاماً، واعتذار العالم عن كل المهاترات والأكاذيب المتعلقة بهيكل سليمان، وحائط المبكى، وغير ذلك من أحاديث إفك، كانت سبباً في صراعات وحروب بلا معنى. لكن في كل الأحوال، وبعد كل هذا الثمن الباهظ الذي سدده أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال ومن يدعمها من قوى كبرى، يمكن التأكيد على أننا أمام مجموعة من المتغيرات المهمة، أفرزتها الأحداث الأخيرة، يجب البناء عليها في الطرح الجديد للقضية، يمكن رصدها في الآتي: أولاً: إن الأجيال الجديدة في العالم، شرقاً وغرباً، أصبحت تعي حقيقة القضية الفلسطينية، وما لحق بها من زيف وتدليس طوال سنوات الاحتلال، بفعل الآلة الإعلامية الصهيونية المنتشرة في كل دول العالم تقريباً، خصوصاً الدول الكبرى، وما مسيرات التأييد للقضية، والاحتجاج على سياسات الغرب، في معظم العواصم، إلا دليل كافٍ على ذلك. ثانياً: إن دولة الاحتلال أصبحت تمثل عبئاً على الغرب بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، ليس عبئاً مالياً أو عسكرياً فقط، إنما أيضاً في الأروقة والمحافل الدولية، والأهم من ذلك، العبء المحلي داخل كل بلد على حدة، بعد أن أصبحت استطلاعات الرأي، لا تصب في صالح تلك الأنظمة التي تدعم دولة الاحتلال. ثالثاً: لم يعد ممكناً الاعتماد على مزيد من التزييف والتدليس، في ظل تطور وسائل الإعلام، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من البث المباشر لعمليات القتل، وانتهاك حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ما يكشف سوءات دولة الاحتلال التي شيدت على الغش والخداع وتغييب العقول. رابعاً: يجب الوضع في الاعتبار أن أسطورة الجيش الذي لا يقهر قد انتهت إلى الأبد، على أيدي المقاومة، وهو مبرر كافٍ لإفشال المخطط الأمريكي- الصهيوني بالمنطقة، بدءاً مما يسمى مشروع إبراهام، أو الديانة الإبراهيمية، مروراً بمشروع نيوم، مع المملكة السعودية ومصر والأردن، وحتى مشروع الخط البري الإسرائيلي مع الهند مروراً بالإمارات، وانتهاءً بعمليات التطبيع المتسارعة مع الدول العربية الواحدة تلو الأخرى. خامساً: عادت إسرائيل إلى نقطة الصفر، كما كان الحال في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فيما يتعلق بالشارع العربي تحديداً، ككيان غاصب، أو نبت شيطاني بالمنطقة، أصبح من العار التحدث عنه بأي شكل من أشكال القبول أو السلام وما شابه ذلك. سادساً: كشف كيان الاحتلال عن وجهه القبيح، أمام العالم، كعصابة إرهابية تقتل الأطفال والنساء، والمدنيين بشكل عام، بطريقة وحشية لم يسبق لها مثيل، بدعم كبير من الرأي العام في الداخل الإسرائيلي، استناداً إلى نصوص توراتية، بما يشير إلى أننا أمام طائفة همجية من البشر، كان من الصعب استيعابها في الدول الغربية، قبل أن تبتلي بهم منطقتنا العربية. سابعاً: بمجرد انتهاء الحرب، سنترقب محاكمات فورية داخل الكيان الإسرائيلي للمسؤولين عن الهزيمة الساحقة أمام المقاومة، في الوقت الذي يترقب فيه العالم أيضاً بالتزامن، إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، نتيجة جرائم الحرب في قطاع غزة، انطلاقاً من الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب افريقيا، التي من المنتظر أن تنضم إليها دول أخرى من قارات مختلفة. ثامناً: يجب عدم التهوين أبداً من حالات النزوح والهجرات الجماعية، التي تشهدها مطارات ومواني دولة الاحتلال، وأيضاً الخلافات الداخلية العميقة، وما يستتبعها من صدامات متوقعة، ناهيك عن حالة فقدان الثقة في المستقبل، نتيجة نبوءات وتوقعات وأحاديث لا تنتهي عن الزوال الحتمي لدولة إسرائيل «بناء على وعد الرب».

كل هذه الأسباب وغيرها كثير، مما سوف تتكشف بمرور الوقت، تحتم على الطرف الفلسطيني التعامل مع القضية بروح جديدة، روح المنتصر، بمنأى عن الضغوط الخارجية الشبيهة بما حدث في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، وما تبعها من هزائم وانكسارات، نتيجة عوامل عديدة، أهمها أن القضية تفرقت دماؤها على القبائل، كوكلاء عن أصحابها الأصليين، وهو ما يتم تجاوزه الآن، وقد تجلى ذلك في رفض المقاومة، لكل المبادرات المطروحة على الساحة، التي تبدو في صيَغها طرحاً أمريكياً بالدرجة الأولى. من المهم الأخذ في الاعتبار أيضاً، أن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن إقامة دولة فلسطينية بالوضع الراهن، متقطع الأوصال جغرافياً، لم يعد له معنى، بعد أن أصبح الأمر لا يقتصر على كون الضفة الغربية في واد، والقطاع في واد آخر، وإنما أصبحت الضفة في حد ذاتها ممزقة، نتيجة خضوع 40% من مساحتها لسيطرة المستوطنات، التي تأوي 450 ألف مستوطن، بخلاف 220 ألفاً آخرين في مستوطنات شرق القدس، وهو وضع يستحيل معه إقامة دولة، بما يمنح الطرف الفلسطيني الحق في عدم الاعتراف بأية اتفاقيات أو قرارات سابقة، ما دام الطرف الآخر قد أخل بهذه الاتفاقيات منذ يومها الأول، وضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط على مدى 75 عاماً، هي عمر الاحتلال. أعتقد أن كل المعطيات الدولية الآن تصب في صالح الحق الفلسطيني، حتى لو اعتمدت القضية في المحافل الدولية على عدد من العواصم التي تنحاز للحق وترفع شعار التحرر الوطني، ومن بينها جنوب افريقيا، ودول أمريكا الجنوبية، وبعض دول آسيا، مثل ماليزيا وإندونيسيا وباكستان، إلى أن يتحرر العقل الرسمي العربي، أو على أقل تقدير يعود إلى رشده، بالخروج من العباءة الأمريكية، والتمرد على السطوة الغربية، وقد تكون النخوة اليمنية بمثابة الشعلة التي تضيء الطريق في المستقبل أمام كل المترددين والمتخاذلين معاً. على أية حال، قد يرى البعض أنه من المبكر الحديث عن المستقبل في ظل مثل هذه الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الفلسطيني، إلا أننا يجب أن نعي أن المواطن الفلسطيني يدرك أن هذا الصمود سيسفر في نهاية الأمر عن انتصار كبير، يتحقق معه هدف تحرير الأرض من ذلك الدنس الذي لحق بها كل هذه السنوات، وهو ما يوجب علينا أن نفكر طوال الوقت بعقلية المنتصر صاحب الأرض، وليس بعقلية المنبطحين العرب، الذين ما زال بعضهم يناقش علانيةً، ودون استحياء، جدوى المقاومة، ومدى أهمية الحرب، أو مواجهة المحتل، رغم أن الزمن تجاوزهم بفعل المقاومة إلى آفاق رحبة، مفعمة بالعزة والكرامة، من الصعب عليهم استيعابها، وإن غداً لناظره قريب.

كاتـب مصـري