خط جوي جديد يربط الصويرة المغربية بتل أبيب

الرباط: أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، الجمعة، توقيع اتفاقية شراكة مع شركة الطيران الإسرائيلية “أركيا”، تضمنت إحداث خط مباشر يربط تل أبيب بمدينة الصويرة جنوبي المملكة.

وذكر المكتب (حكومي) في بيان، أن الاتفاقية الموقعة بالرباط “تهدف إلى تعزيز الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل”.

وأضاف أن الاتفاقية “ثمرة المجهود المبذول من أجل الترويج لوجهة المغرب”.

وأشار البيان إلى أن “الشركة الإسرائيلية التزمت بموجب الاتفاق، بإحداث خط مباشر يربط بين مدينتي تل أبيب في إسرائيل والصويرة ابتداء من سبتمبر/ أيلول المقبل”.

واتفق الطرفان، بحسب البيان، على “تعزيز الرحلات القادمة من مطار دافيد بن غوريون (الإسرائيلي)، إلى مدينة مراكش المغربية”.

ونقل عن مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير قوله “إن الشراكة تندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي أطلقها المكتب تجاه السوق الإسرائيلية”.

وأضاف الفقير أن “نتائج هذه الدينامية التي بدأ المكتب يلامسها جيدة ومرضية”.

وأردف “واثقون من استمرارية هذه الدينامية عبر مضاعفة أعداد الرحلات الجوية المباشرة مع مختلف الوجهات السياحية المغربية”.

من جانبه، أبدى جاد تيبير مدير عام شركة “أركيا”، وفق البيان، “تفاؤله وحماسه بفكرة فتح خط جوي صوب الصويرة في وجه الإسرائيليين”.

وأضاف أن الخط “يشكل فرصة لاكتشاف أو إعادة اكتشاف الثقافة والأماكن والمآثر التاريخية والمشاهد الطبيعية التي يزخر بها المغرب”.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت تل أبيب والرباط استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.

ومنذ ذلك الوقت كثف الجانبان تعاونهما الاقتصادي والتجاري والعسكري بوتيرة متسارعة.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، أطلقت شركتا “العال” و”إسرا إير” الإسرائيليتان، أولى رحلاتهما المنتظمة من تل أبيب إلى مراكش.

وفي 21 يوليو الجاري، أعلن المغرب أن الإسرائيليين استفادوا من 55 في المئة من التأشيرات الإلكترونية الممنوحة للأجانب، بعد عام من إطلاق هذه الخدمة.

(الأناضول)