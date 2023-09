خفر السواحل الأمريكيون منعوا رجلاً من عبور الأطلسي بواسطة عجلة هامستر- (فيديو)

ميامي: منع خفر السواحل الأمريكيون رجلاً من خوض مغامرة كان يطمح إلى إنجازها وتتمثل في عبور المحيط الأطلسي على متن مركبة غريبة وُصِفَت بأنها عجلة هامستر عملاقة، وفق ما أوردت وثائق قضائية ووسائل إعلام أمريكية.

فخلال الاستعداد لمواجهة الإعصار فرانكلين نهاية آب/ أغسطس الماضي، رصد خفر السواحل القارب الغريب وراكبه قبالة تايبي آيلند في ولاية جورجيا في شرق الولايات المتحدة.

وأوضح الرجل الذي يدعى رضا البلوشي لخفر السواحل أنه ينوي الذهاب إلى لندن، ويعتزم لهذا الغرض اجتياز أكثر من ستة آلاف كيلومتر بحراً على متن قاربه الذي صنعه يدوياً بواسطة عوامات وأسلاك، وفق التفاصيل الواردة في الدعوى المرفوعة عليه من السلطات الفدرالية في مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.

واعتبر خفر السواحل أن رحلة البلوشي بواسطة هذه العجلة العائمة “تنطوي بوضوح على مخاطر”، وطلبوا منه النزول منها وركوب قاربهم.

إلا أن البلوشي رفض الامتثال، وهدد بالانتحار بسكين كان يحمله ثم بتفجير نفسه. ولم يذعن إلا بعد ثلاثة أيام لطلب مغادرة قاربه الذي شبّهته وسائل الإعلام المحلية بـ”عجلة هامستر عملاقة”. واعترف لاحقاً للسلطات بأن القنبلة التي هدّد بتفجير نفسه بواسطته غير موجودة فعلياً.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى لرضا البلوشي، إذ ذكّرت الدعوى بأن في سجلّه محاولات لتحقيق إنجازات من النوع في الأعوام 2014 و2016 و2021، لكنّ خفر السواحل كانوا ينقذونه في كل مرة.

لكنّه أحيل على الجهات القضائية هذه المرة لمحاكمته بتهمة رفض الامتثال وسواها.

(أ ف ب)

