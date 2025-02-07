منوعات | أبيض و أسود

خفر السواحل الأمريكي: مقتل جميع ركاب طائرة صغيرة تحطمت في ألاسكا

7 - فبراير - 2025

ألاسكا: قال خفر السواحل الأمريكية إن جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن طائرة ركاب صغيرة تحطمت في غرب ألاسكا لقوا حتفهم.

وفي وقت سابق، قالت السلطات، اليوم الجمعة، إن طائرة ذات محرك واحد كانت تحلق فوق المياه في ألاسكا، جنوب الدائرة القطبية الشمالية، وعلى متنها 10 أشخاص، تعرضت لانخفاض مفاجئ في الارتفاع والسرعة قبل فقدان إشارتها.

وقال الليفتنانت في خفر السواحل الأمريكي بنجامين ماكنتاير كوبل إن أحد أفراد فرق البحث، التي تمشط أميالا من منطقة التندرا المتجمدة وتحلق فوق البحار الجليدية، عثر بعد ظهر اليوم الجمعة على “شيء مثير للاهتمام”، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

