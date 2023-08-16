سياسة | عربي | المغرب العربي

خفر السواحل الجزائري ينقذ 108 مهاجرين في البحر المتوسط

منذ ساعة واحدة

الصورة من حساب وزارة الدفاع الوطني الجزائرية بفيسبوك

حجم الخط
1

الجزائر: أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خاصة بمكافحة الإرهاب نفذتها وحدات الجيش في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بالتوازي مع إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر.
وكشفت الوزارة في حصيلة لها اليوم الأربعاء، عن تدمير مخبأ للإرهابيين بولاية تبسة الحدودية مع تونس، كان يحتوي على نضارتي ميدان وأغراض مختلفة.
ونوهت إلى نجاح خفر السواحل في إحباط محاولات هجرة غير شرعية وانقاذ 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، جنبا إلى جنب مع توقيف 370 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد.
كما جرى خلال نفس الفترة اعتقال 27 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 780 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. إلى جانب ضبط 1.3 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 152 ألف قرص مهلوس.
وأظهرت الحصيلة، توقيف 84 مهربا، مع ضبط كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.
(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 16, 2023 الساعة 4:15 م

    هه دول الشمال الأفريقي من ليبيا إلى تونس إلى الجزائر إلى المغرب صارت في حرب يومية ضد الهجرة غير الشرعية وكل ذلك من أجل إرضاء الغطرسة الأوروبية التي تكيل بمكيالين تطرد المهاجرين العرب والمسلمين و الأفارقة وتستقبل ملايين الأوكران يا هامان 😏😕🐕🐕🐕🐕

    رد

أخبار ذات صلة

رئيس الأركان الجزائري يحذر في مؤتمر بموسكو من التدخل الأجنبي في النيجر ويتحدث عن فلسطين وليبيا والصحراء الغربية 
منذ يوم واحد
الجزائر تستعد لإطلاق مناقصة دولية لاستكشافات جديدة وترغب في استقطاب شركات نفطية أمريكية عملاقة
15 - أغسطس - 2023
قطر تعلن انفتاحها على أي دور تقريبي بين الجزائر والمغرب وتؤكد سعيها للوصول لاتفاق حول النووي الإيراني
15 - أغسطس - 2023
بينها الجزائر والمغرب.. 8 دول عربية تطلب الانضمام إلى “بريكس”
15 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية