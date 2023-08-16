خفر السواحل الجزائري ينقذ 108 مهاجرين في البحر المتوسط

الجزائر: أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خاصة بمكافحة الإرهاب نفذتها وحدات الجيش في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بالتوازي مع إنقاذ 108 مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر.

وكشفت الوزارة في حصيلة لها اليوم الأربعاء، عن تدمير مخبأ للإرهابيين بولاية تبسة الحدودية مع تونس، كان يحتوي على نضارتي ميدان وأغراض مختلفة.

ونوهت إلى نجاح خفر السواحل في إحباط محاولات هجرة غير شرعية وانقاذ 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، جنبا إلى جنب مع توقيف 370 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في مناطق متفرقة من البلاد.

كما جرى خلال نفس الفترة اعتقال 27 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 780 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. إلى جانب ضبط 1.3 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 152 ألف قرص مهلوس.

وأظهرت الحصيلة، توقيف 84 مهربا، مع ضبط كميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

(د ب أ)