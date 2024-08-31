خفر السواحل الفرنسي ينقذ 223 مهاجرا في القنال الإنكليزي

باريس: تمكن خفر السواحل الفرنسي من إنقاذ 223 مهاجرا من محنة في القنال الإنكليزي في غضون 48 ساعة ، وذلك حسبما ذكر الحاكم البحري الفرنسي للمنطقة اليوم السبت .

وأفاد الحاكم البحري بأن عددا من قوارب المهاجرين المكتظة بالركاب والتي عادة ما تكون صغيرة تعرضت لأزمة، بينما كانت في طريقها إلى المملكة المتحدة.

ونقلت سفن الإنقاذ المهاجرين إلى مينائي بولون ودانكيرك شمالي فرنسا.

وكان بعض المهاجرين ينجرفون بالفعل في المياه أو محاصرين على الشواطئ الرملية بفعل تيارات المد والجزر . ورفض آخرون مساعدة خفر السواحل لأنهم كانوا يرغبون في مواصلة رحلة العبور الخطرة بأي ثمن للوصول إلى وجهتهم.

ويعبر المهاجرون القنال الإنكليزي بصفة متكررة للوصول إلى المملكة المتحدة. وغالبا ما يحاولون خوض الرحلة على متن قوارب مطاطية. وترجع خطورة الرحلة جزئيا إلى إبحار العديد من السفن الكبيرة في المضيق. وكثيرا ما يفقد الأشخاص أرواحهم خلال عمليات العبور.

وتحاول المملكة المتحدة الحد من الهجرة عبر القنال الإنكليزي منذ مدة بمساعدة فرنسا، وتدفع لباريس ملايين الجنيهات الاسترلينية مقابل ذلك .

(د ب أ)