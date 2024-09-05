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خفر السواحل اليوناني ينتشل 226 مهاجرا على مدار ثلاثة أيام

منذ 57 دقيقة

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أثينا: ذكر خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس، إن سفنه انتشلت 226 مهاجرا على متن قوارب في بحر أيجة وإلى جنوب جزيرة كريت على مدار الثلاثة أيام الماضية، فيما شرع نحو 120 مهاجرا في رحلتهم من طبرق الواقعة على الساحل الليبي.
وكان جميع المهاجرين في حالة صحية جيدة. وجرى نقل من بدأوا رحلتهم من طبرق إلى كريت التي تقع على بعد مئتي كيلومتر تقريبا من شمال الميناء الليبي.
وأضاف خفر السواحل أنه جرى احتجاز خمسة أشخاص يشتبه أنهم مهربو بشر ومثلوا أمام المحاكم.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن 32694 مهاجرا وصلوا اليونان بين مطلع العام وبداية أيلول/سبتمبر.

(د ب أ)

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