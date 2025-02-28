خفض المساعدات الأمريكية يجبر «يونيسف» على تقليص برامج التغذية في لبنان

■ جنيف – رويترز: قالت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أمس الجمعة إن خفض المساعدات الأمريكية أجبر المنظمة على تعليق أو تقليص كثير من برامجها في لبنان حيث يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد في شرق البلاد.

وقالت نائبة ممثل «يونيسف» في لبنان إيتي هيغينز للصحافيين في جنيف عبر رابط من بيروت «اضطررنا إلى تعليق أو تقليص أو خفض كثير من برامجنا بشكل كبير وهذا يشمل برامج التغذية».

وجاء في تقرير لـ«يونيسف» عن تأثير استمرار الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل لمدة 14 شهرا بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أن عدد الأطفال الذين يعانون من نقص التغذية في منطقتي البقاع وبعلبك في شرق لبنان ارتفع إلى ما يزيد عن المثلين مقارنة بالعامين السابقين.

وأضافت إيتي «كشف التقييم عن صورة قاتمة للوضع الغذائي للأطفال، وخاصة في محافظتي بعلبك والبقاع اللتين ظلتا مكتظتين بالسكان بينما تم استهدافهما مرارا بالغارات الجوية».

وأظهر التقرير أن 80 في المئة تقريباً من الأسر بحاجة إلى دعم عاجل، وأن 31 في المئة من العائلات ليس لديها ما يكفي من مياه الشرب، مما يعرضها لخطر الإصابة بالأمراض.

وحذرت «يونيسف» من تأثير خفض المساعدات الأمريكية وتراجع التمويل العالمي بشكل عام للمجال الإنساني.

وتابعت إيتي تقول «أكثر من نصف مليون طفل وأسرهم (في لبنان) معرضون هذا الشهر لخطر فقدان الدعم النقدي المقدم من وكالات للأمم المتحدة. وسيؤدي هذا الفقد إلى حرمان الفئات الأكثر ضعفاً من آخر شريان حياة بالنسبة لهم ويجعلهم غير قادرين على تحمل نفقات حتى المستلزمات الأساسية».

ولم يتم تمويل النداء الذي أطلقته «يونيسف» من أجل لبنان في عام 2025 إلا بنسبة 26 في المئة.

وأمر الرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني بوقف كل المساعدات الأجنبية لمدة 90 يوما لإجراء مراجعة والتأكد من أن جميع المشروعات متوافقة مع سياسته «أمريكا أولاً».

وقالت الإدارة الأمريكية يوم الأربعاء الماضي إنها ستخفض عقود مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو.إس.إيد» بأكثر من 90 في المئة.