خلافات تعصف بمكونات هيئة التفاوض السورية بعد تعديل النظام الداخلي: تطوير العمل ودعم مسارات العملية التفاوضية أم مصالح شخصية؟

دمشق ـ «القدس العربي» : في ختام اجتماعها الدوري، أعلنت الهيئة العليا للتفاوض، لقوى المعارضة السورية، الأسبوع الجاري، تعديل بعض مواد نظامها الداخلي، أهمها إطالة فترة الولاية الرئاسية لقيادة الهيئة، والسماح لرئيس الهيئة الترشح مرة إضافية واحدة، حيث أصبحت مدة تكليف قيادة الهيئة عامين بدل عام واحد، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط، مبررة سبب التعديل بـ «منح رئاسة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية» و»إتاحة أوسع مجال للهيئة لاستثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليميين والدوليين» معتبرة أنها خطوة هامة من أجل «تطوير آليات العمل الإداري» لكن هذا التطوير خلق زوبعة بين أجنحة الهيئة المتناحرة أصلا، حيث ترجمت منصتا القاهرة وموسكو هذا التعديل بأنه «ينسف فكر المؤسسة ويعد مخالفة واضحة للمبدأ الديمقراطية لتحقيق مصالح شخصية».

وقال مصدر مسؤول في هيئة التفاوض لـ «القدس العربي» إن الهيئة اجتمعت الأحد 21 يوليو/ تموز الفائت، بحضور ممثلين عن كافة مكوناتها، وناقشت النظام الأساسي للهيئة وضرورة تعديل عدد من المواد، منها تطوير آليات العمل الإداري، ومهام مكاتب الهيئة وتعديل شروط العضوية، وزيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة سنتين بدلاً من سنة واحدة قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط.

وأشار المتحدث إلى بيان الهيئة الذي اعتبر أن التعديل «من أجل منح قيادة الهيئة فرصة زمنية كافية لتنفيذ الخطط المطروحة، ودعم مسارات العملية التفاوضية، وإتاحة أوسع مجال للهيئة في استثمار علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع الفاعلين الإقليمين والدوليين، وكذلك منحها المهلة المطلوبة لتفعيل مكاتب ولجان الهيئة المختلفة وتحسين أدائها. ولا سيما أن الأولوية الآن هي حشد الجهود الدولية خدمة للقضية السورية والشعب السوري وحقه في التغيير السياسي وإنشاء دولة المواطنة والقانون والعدالة».

وأكد البيان «الاتفاق بحضور كافة مكونات الهيئة، وبتصويت أغلبيتهم على تعديل النظام الأساسي للهيئة أصولاً».

لم يشغل مكونات الهيئة تعديل شروط العضوية أو اختصاصات مكاتب الهيئة، لكنهم اعتبروا أن بقاء بدر جاموس في رئاسة الهيئة في منصبه نحو خمس سنوات، مخالفة واضحة لمبدأ الديمقراطية الذي يفترض بالمعارضة أن تعمل وفقه، وهو تكرار للنموذج السائد الذي تدعي هذه المعارضة أنها تعمل لتغييره.

عضو منصة موسكو، علاء عرفات، عبّر في تصريح لـ «القدس العربي» رفض المنصة تعديل بعض المواد في نظام الهيئة الداخلي، حيث قال: نحن رفضنا هذا التعديل وحذرنا من المضي به طوال الشهرين الماضيين قبل أن يتم إقراره في اجتماع إلكتروني.

وعن موقف المنصة قال: «موقفنا يتلخص في أنّ تعديل النظام الداخلي لكي يسمح بتمديد وتجديد ولاية أي شخص، بغض النظر عن الشخص، هو مخالفة واضحة للمبدأ الديمقراطية الذي يفترض بالمعارضة أن تعمل وفقه، وهو تكرار للنموذج السائد الذي تدعي هذه المعارضة أنها تعمل لتغييره، ولا شك في أنّ هكذا إجراءات ستضعف دور الهيئة الضعيف أصلاً، وتهدد الوظيفة التي ينبغي أن تعمل عليها وهي التفاوض لتطبيق 2254».

وأضاف أنّ «تبرير الموقف بالحديث عن الحفاظ على استمرارية العلاقات والصلات التي ينشئها شخص ما، تبرير غريب لأنّه ينسف فكر المؤسسة من أساسه، ويجعل وجود شخص بعينه الحل الوحيد الذي لا بديل عنه، في حين يمكن لهذا أو ذاك من الأشخاص أن يوظف العلاقات التي كوّنها، ويورّثها، على افتراض أنها علاقات مهمة، لمصلحة المؤسسة».

يضاف إلى هذه الأسباب أنّ «إطالة مدة رئاسة هيئة التفاوض هي رسالة سلبية للشعب السوري أنّ الأزمة ستمتد طويلاً وأنّ المعارضة مطمئنة ومتأقلمة مع هذه الفكرة، ولا تسعى جدياً لإنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن».

وتضم هيئة التفاوض السورية «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» و»منصة القاهرة» التي شاركت في المؤتمر في خانة المستقلين، و»هيئة التنسيق الوطني» (معارضة الداخل) وبعض الفصائل المسلحة إضافة إلى شخصيات مستقلة.

فراس الخالدي عضو منصة القاهرة، أكد في تصريح لـ «القدس العربي» رفض هذا التعديل، معتبرا أن «الهيئة معنية بتوحيد قرار المعارضة السورية، وفقًا للقرار 2254. تشمل الهيئة منصة القاهرة للمعارضة السورية، منصة موسكو، وهيئة الرياض. لذلك، يجب عليها الامتثال وتنفيذ القرارات المتفق عليها من قبل هذه المكونات، ولا يمكنه التصرف كما حدث في الائتلاف حيث يتم فصل المعارضين وتقريب الصامتين على التجاوزات».

وأضاف أن أساس اتفاق الرياض كان آلية التوافق السياسي بين المكونات، وليس مبدأ التصويت الشخصي، حيث إن لكل مكون منسقين مسؤولين عن التوصل إلى قرار جامع خاص بمكونهم. ثم ينتقلون للحوار بين المنسقين ومجلس الرئاسة الثلاثي، المكون من رئيس، نائب، وأمين سر.

وأشار إلى وجود بعض «التحركات الإقصائية وإخفاء المعلومات عن المكونات. بل أبعد من ذلك، تنفيذ طلبات النظام لإظهار تبعية وليس تعاوناً مع المبعوث الدولي، وتقديم تنازلات مجانية للنظام، مما أضعف موقفنا التفاوضي دون أن يطلب منه، خصوصاً في ملف المعتقلين الذي يعد بندًا فوق تفاوضي، إضافة إلى عدم استعداد النظام للتفاعل مع الهيئة حيث يقدم رئيس الهيئة الحالي تنازلات للنظام دون أي مقابل، ومنها موافقته على عقد اجتماعات في أي مكان آخر، وهو ما يريده النظام لتبرير عدم حضوره».

وتساءل قائلا: «ماذا قدمت رئاسة الهيئة للقضية السورية حتى نحافظ عليها؟».