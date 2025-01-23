سياسة | دولي | أوروبا

خلافات حادة و”صفعات كلامية” بين زعيمتين ألمانيتين حول تصريحات هتلر وتأثيرها على سياسة بلدهما- (فيديو)

23 - يناير - 2025

فايدل في اجتماع للحزب في هامبورغ، ألمانيا، 16 يناير 2025. رويترز

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برلين: تبادلت زعيمتان ألمانيتان، وهما آليسا فايدل من حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وزعيمة حزب اليسار “تحالف سارة فاجنكنشت”، الاتهامات، خلال ظهور لهما على قناة “إيه آر دي”، يوم الأربعاء.

وتبادلت كل من فايدل و فاجنكنشت صفعات كلامية، أصبحت شخصية أيضاً، عندما تم التطرق إلى محادثة فايدل الأخيرة مع ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

ثم اشتد النقاش حول تصريح مثير للجدل بخصوص الأيديولوجية السياسية للزعيم النازي الألماني السابق أدولف هتلر.

واتهمت فاجنكنشت، في البداية، فايدل بعدم التفاعل النقدي مع ماسك خلال حديث مباشر على منصة “إكس”. ووصفت التفاعل بأنه “محرج إلى حد ما”، مدعية أن فايدل بدت وكأنها تعبد ماسك.

وكانت فاجنكنشت قد اتهمت، في وقت سابق، فايدل بأنها بدت وكأنها “معجبة خاضعة” أثناء التفاعل مع ماسك.

وسرعان ما ردت فايدل، معتبرة أن لقب “المعجبة الخاضعة” غير دقيق، قائلة: “كان ذلك حواراً. أنا معجبة بحرية التعبير”.

واتخذ النقاش منحى أكثر جدية عندما تصارعت القياديّتان حول تصريح فايدل الذي أثار جدلاً واسعاً في محادثتها مع ماسك، حيث صنفت هتلر على أنه شيوعي.

ودافعت فايدل عن تصريحها موضحة أن هناك أوجه تشابه بين الشيوعية والأنظمة الاشتراكية، مؤكدة أن هتلر كان “يساريا من حيث الروح”.

ووصفت فاجنكنشت ذلك بأنه إهانة لضحايا هتلر، مشيرة إلى أنه أرسل آلاف الشيوعيين والديمقراطيين الاجتماعيين إلى معسكرات الاعتقال.

ويتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير/شباط لانتخاب برلمان جديد.

(د ب أ)

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  1. يقول وائل:
    يناير 23, 2025 الساعة 6:49 ص

    الطاسة ضايعة حتى في ألمانيا. نمر في أوقات عصيبة، تصرفات ماسك صبيانية سيؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. في النهاية سيصف ترامب ماسك بأنه غبي وعرف كيف يستخدمه

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  2. يقول فاكرين:
    يناير 23, 2025 الساعة 6:54 ص

    المانيا لا يأتي منها الخير ابدا ،، فهي مصدر النازية و الإرهاب و الإبادة الجماعية

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  3. يقول حنظله الفلسطيني:
    يناير 23, 2025 الساعة 8:33 ص

    في عام١٩٣٣ اختار مجلة التاميز هتلر رجل العام ووضعت صورته على غلافها !
    تم اختيار هتلر من قبل الراسماليين ورجال الصناعة من العالم الغربي لمهمة واحدة وهي تدمير الاتحاد السوفيتي ومنع امتداد الثورة البلشفية إلى دول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا
    ثم ان الشيوعين كانوا الد أعداء هتلر وما زال الحزب الشيوعي الألماني محظورا كما هو الحال أيضا في امريكا
    آليس فايدل وغيرها من ساعة حزب البديل هم الآخرون يتم تجهيزها واعدادهم كمعادين للسامية والصهيونية لا تريدهم الا في هذا الموقع

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    1. يقول محفوظ - الجزائر:
      يناير 24, 2025 الساعة 2:52 ص

      …..أنا معك أن جٌل هذه الأحزاب العنصرية وراءها الصهيونية العالمية والتي لا تريد أن تفقد أوروبا وأمريكا وتخرجا عن سيطرتها…..ولذالك ينشط الصهاينةفي هذا المجال بمشاركة “الموساد” في العمليات في شوارع أورويا وأمريكا ويلسقون هذه الجرائم بنا……أو بمن يٌحسبون علينا بهدف تلطيخ السٌمعة…..

  4. يقول هشام ماينز:
    يناير 23, 2025 الساعة 9:33 ص

    و الله كلهم شبه بعض مجرد مزايدات انتخابية

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  5. يقول فصل الخطاب:
    يناير 23, 2025 الساعة 10:02 ص

    هه النازية والصهيونية وجهان لعملة واحدة وتاريخ طويل من الإجرام المنظم ضد الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين المقهورين من عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

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