خلافات حادة و”صفعات كلامية” بين زعيمتين ألمانيتين حول تصريحات هتلر وتأثيرها على سياسة بلدهما- (فيديو)

فايدل في اجتماع للحزب في هامبورغ، ألمانيا، 16 يناير 2025. رويترز

برلين: تبادلت زعيمتان ألمانيتان، وهما آليسا فايدل من حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وزعيمة حزب اليسار “تحالف سارة فاجنكنشت”، الاتهامات، خلال ظهور لهما على قناة “إيه آر دي”، يوم الأربعاء.

وتبادلت كل من فايدل و فاجنكنشت صفعات كلامية، أصبحت شخصية أيضاً، عندما تم التطرق إلى محادثة فايدل الأخيرة مع ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.

ثم اشتد النقاش حول تصريح مثير للجدل بخصوص الأيديولوجية السياسية للزعيم النازي الألماني السابق أدولف هتلر.

واتهمت فاجنكنشت، في البداية، فايدل بعدم التفاعل النقدي مع ماسك خلال حديث مباشر على منصة “إكس”. ووصفت التفاعل بأنه “محرج إلى حد ما”، مدعية أن فايدل بدت وكأنها تعبد ماسك.

وكانت فاجنكنشت قد اتهمت، في وقت سابق، فايدل بأنها بدت وكأنها “معجبة خاضعة” أثناء التفاعل مع ماسك.

Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sahra Wagenknecht mal applaudiere.

Diese Paroli in Richtung #AfD Alice Weidel war nach den unerträglichen Äußerungen zu Adolf Hitler mehr als überfällig! #fckAfD #Maischberger #Weidel pic.twitter.com/q9QFZdyiV0 — . (@djcooky78) January 22, 2025

وسرعان ما ردت فايدل، معتبرة أن لقب “المعجبة الخاضعة” غير دقيق، قائلة: “كان ذلك حواراً. أنا معجبة بحرية التعبير”.

واتخذ النقاش منحى أكثر جدية عندما تصارعت القياديّتان حول تصريح فايدل الذي أثار جدلاً واسعاً في محادثتها مع ماسك، حيث صنفت هتلر على أنه شيوعي.

ودافعت فايدل عن تصريحها موضحة أن هناك أوجه تشابه بين الشيوعية والأنظمة الاشتراكية، مؤكدة أن هتلر كان “يساريا من حيث الروح”.

𝗦𝗖𝗛𝗔𝗖𝗛 & 𝗠𝗔𝗧𝗧! Alice Weidel zu Sarah Wagenknecht bei #maischberger :”𝘚𝘪𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘥𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘯 𝘞𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭 𝘶𝘯𝘥 𝘴𝘪𝘯𝘥 𝘧ü𝘳 𝘦𝘪𝘯 𝙒𝙀𝙄𝙏𝙀𝙍 𝙎𝙊!” 🙌 pic.twitter.com/k6RCGXtA88 — Prof. Carl Leiserfluss ✪ (@CLeiserfluss) January 23, 2025

ووصفت فاجنكنشت ذلك بأنه إهانة لضحايا هتلر، مشيرة إلى أنه أرسل آلاف الشيوعيين والديمقراطيين الاجتماعيين إلى معسكرات الاعتقال.

ويتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير/شباط لانتخاب برلمان جديد.

(د ب أ)