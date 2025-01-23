خلافات حادة و”صفعات كلامية” بين زعيمتين ألمانيتين حول تصريحات هتلر وتأثيرها على سياسة بلدهما- (فيديو)

برلين: تبادلت زعيمتان ألمانيتان، وهما آليسا فايدل من حزب “البديل من أجل ألمانيا”، وزعيمة حزب اليسار “تحالف سارة فاجنكنشت”، الاتهامات، خلال ظهور لهما على قناة “إيه آر دي”، يوم الأربعاء.
وتبادلت كل من فايدل و فاجنكنشت صفعات كلامية، أصبحت شخصية أيضاً، عندما تم التطرق إلى محادثة فايدل الأخيرة مع ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك.
ثم اشتد النقاش حول تصريح مثير للجدل بخصوص الأيديولوجية السياسية للزعيم النازي الألماني السابق أدولف هتلر.
واتهمت فاجنكنشت، في البداية، فايدل بعدم التفاعل النقدي مع ماسك خلال حديث مباشر على منصة “إكس”. ووصفت التفاعل بأنه “محرج إلى حد ما”، مدعية أن فايدل بدت وكأنها تعبد ماسك.
وكانت فاجنكنشت قد اتهمت، في وقت سابق، فايدل بأنها بدت وكأنها “معجبة خاضعة” أثناء التفاعل مع ماسك.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich Sahra Wagenknecht mal applaudiere.
Diese Paroli in Richtung #AfD Alice Weidel war nach den unerträglichen Äußerungen zu Adolf Hitler mehr als überfällig! #fckAfD #Maischberger #Weidel pic.twitter.com/q9QFZdyiV0
— . (@djcooky78) January 22, 2025
وسرعان ما ردت فايدل، معتبرة أن لقب “المعجبة الخاضعة” غير دقيق، قائلة: “كان ذلك حواراً. أنا معجبة بحرية التعبير”.
واتخذ النقاش منحى أكثر جدية عندما تصارعت القياديّتان حول تصريح فايدل الذي أثار جدلاً واسعاً في محادثتها مع ماسك، حيث صنفت هتلر على أنه شيوعي.
ودافعت فايدل عن تصريحها موضحة أن هناك أوجه تشابه بين الشيوعية والأنظمة الاشتراكية، مؤكدة أن هتلر كان “يساريا من حيث الروح”.
𝗦𝗖𝗛𝗔𝗖𝗛 & 𝗠𝗔𝗧𝗧! Alice Weidel zu Sarah Wagenknecht bei #maischberger :”𝘚𝘪𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘪𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯 𝘥𝘦𝘯 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘴𝘤𝘩𝘦𝘯 𝘞𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭 𝘶𝘯𝘥 𝘴𝘪𝘯𝘥 𝘧ü𝘳 𝘦𝘪𝘯 𝙒𝙀𝙄𝙏𝙀𝙍 𝙎𝙊!” 🙌 pic.twitter.com/k6RCGXtA88
— Prof. Carl Leiserfluss ✪ (@CLeiserfluss) January 23, 2025
ووصفت فاجنكنشت ذلك بأنه إهانة لضحايا هتلر، مشيرة إلى أنه أرسل آلاف الشيوعيين والديمقراطيين الاجتماعيين إلى معسكرات الاعتقال.
ويتوجه الناخبون الألمان إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير/شباط لانتخاب برلمان جديد.
(د ب أ)
الطاسة ضايعة حتى في ألمانيا. نمر في أوقات عصيبة، تصرفات ماسك صبيانية سيؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. في النهاية سيصف ترامب ماسك بأنه غبي وعرف كيف يستخدمه
المانيا لا يأتي منها الخير ابدا ،، فهي مصدر النازية و الإرهاب و الإبادة الجماعية
في عام١٩٣٣ اختار مجلة التاميز هتلر رجل العام ووضعت صورته على غلافها !
تم اختيار هتلر من قبل الراسماليين ورجال الصناعة من العالم الغربي لمهمة واحدة وهي تدمير الاتحاد السوفيتي ومنع امتداد الثورة البلشفية إلى دول مثل بريطانيا وفرنسا والمانيا
ثم ان الشيوعين كانوا الد أعداء هتلر وما زال الحزب الشيوعي الألماني محظورا كما هو الحال أيضا في امريكا
آليس فايدل وغيرها من ساعة حزب البديل هم الآخرون يتم تجهيزها واعدادهم كمعادين للسامية والصهيونية لا تريدهم الا في هذا الموقع
…..أنا معك أن جٌل هذه الأحزاب العنصرية وراءها الصهيونية العالمية والتي لا تريد أن تفقد أوروبا وأمريكا وتخرجا عن سيطرتها…..ولذالك ينشط الصهاينةفي هذا المجال بمشاركة “الموساد” في العمليات في شوارع أورويا وأمريكا ويلسقون هذه الجرائم بنا……أو بمن يٌحسبون علينا بهدف تلطيخ السٌمعة…..
و الله كلهم شبه بعض مجرد مزايدات انتخابية
هه النازية والصهيونية وجهان لعملة واحدة وتاريخ طويل من الإجرام المنظم ضد الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين المقهورين من عصابة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀