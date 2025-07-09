خلافات حول خارطة الانسحاب تعرقل المفاوضات.. وتحذيرات من خطة إسرائيلية لإفراغ غزة

غزة- “القدس العربي”: تُظهر المدة الطويلة للمفاوضات “غير المباشرة” بين حركة حماس وإسرائيل أن النقاط الخلافية الأساسية، وعلى رأسها خارطة الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة، لا تزال عالقة. هذا ما أكدته مصادر فلسطينية وتنظيمات مشاركة في المشاورات مع حماس، مشيرة إلى تعثر التوصل لاتفاق نهائي.

ورغم التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تجاوز معظم الخلافات، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى العكس. ووفق مصدر مطلع تحدث لـ”القدس العربي”، فإن هذه التصريحات تأتي في إطار “الاستهلاك الإعلامي”، بهدف تهدئة الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الدولي الذي يضغط من أجل إنهاء الحرب.

خلافات حول خارطة الانسحاب

وأوضح المصدر أن ما جرى التوافق عليه حتى الآن يتعلق فقط بجوانب فنية، مثل مواعيد تسليم الأسرى الإسرائيليين، وآلية العملية، والجدول الزمني لتقديم قوائم الأسرى الأحياء والمتوفين بعد دخول اتفاق التهدئة حيز التنفيذ. كما تم الاتفاق على أسماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الدفعتين الأولى والثانية: ثمانية في اليوم الأول من التهدئة، واثنان في اليوم الخمسين.

لكن العقبة الأساسية لا تزال خارطة الانسحاب، إذ تتمسك إسرائيل بشروط جديدة تتضمن الإبقاء على قواتها في “محور موراج”، بما يعني عمليا احتلالا كاملا لمدينة رفح، إلى جانب نقاط انتشار على حدود غزة الشرقية ضمن مناطق السيطرة العسكرية الكاملة.

وفي هذا السياق، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التي تشاورت معها حماس قبل المشاركة في المفاوضات، ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من محاور رفح وصلاح الدين ونتساريم وموراج، تطبيقا لما نصت عليه اتفاقات سابقة، ومنها هدنة يناير الماضي. وقالت الجبهة إن الانسحاب يتيح للنازحين العودة إلى مناطقهم و”يقطع الطريق على سياسات التهجير الداخلي تمهيدا للتهجير الخارجي”.

كما حذرت من محاولات الاحتلال التهرب من الالتزامات، بما فيها عرقلة دخول المساعدات إلى شمال القطاع، الذي يعاني من مجاعة بدأت ملامحها بالظهور، خصوصا بين النساء الحوامل والأطفال وكبار السن.

في المقابل، تواصل حركة حماس التزام الصمت الإعلامي ولم تُصدر أي بيان رسمي حول سير المفاوضات الحالية.

نوايا إسرائيلية لاستئناف الحرب وتهجير السكان

يدلّ التمسك الإسرائيلي بالبقاء في “محور موراج”، والإصرار على استمرار عمل مراكز توزيع المساعدات التابعة لجيش الاحتلال، على وجود نية إسرائيلية لاستئناف الحرب، ضمن خطة تهدف إلى حصر المساعدات في أماكن محددة وجذب السكان إليها، تمهيدا لتنفيذ مشروع التهجير القسري خارج القطاع.

وفي هذا السياق، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أن خطة وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بنقل سكان غزة إلى “منطقة إنسانية” تُقام على أنقاض جزء من رفح، تمثل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة الجماعية، ومحاولة ممنهجة لتفريغ القطاع من سكانه الأصليين.

وقال المرصد إن الخطة في مرحلتها الأولى تستهدف تجميع مئات الآلاف من المدنيين داخل غزة، لحصرهم لاحقا في منطقة خاضعة لرقابة أمنية صارمة وقيود على الحركة، وهو ما يعادل “إنشاء معسكر اعتقال جماعي مغلق”، ما يفتقر لأي أساس قانوني. وأكد أن هذا المخطط يشكل مرحلة انتقالية نحو التهجير الخارجي، ويعكس سياسة تطهير عرقي.

وأضاف أن تصريحات كاتس حول “الهجرة الطوعية” للفلسطينيين تعكس تبنيا رسميا لسياسة التهجير القسري، ما يثبت أن إسرائيل تنفذ خطة ممنهجة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية للقطاع.

مفاوضات مستمرة ومؤشرات على التعثر

من جانبها، نقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية عن مسؤولين مشاركين في المحادثات قولهم إن المفاوضات تشهد تقدما، وإنه “لا يوجد طريق مسدود”. وأفادوا بأن 75% من القضايا قد تم حلها، فيما لا تزال هناك خلافات حول توزيع المساعدات الإنسانية وانتشار الجيش الإسرائيلي خلال وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى قطر للمشاركة في المحادثات.

ونقلت تقارير عبرية عن مصادر مطلعة أن المفاوضات في الدوحة قد تمتد إلى ما بعد هذا الأسبوع، بسبب استمرار الخلافات، لا سيما بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، حتى بالحدود التي تم الاتفاق عليها في اتفاق تهدئة 19 يناير الماضي.

موقف المقاومة

وفي تعليق على سير المفاوضات، قال عزت الرشق، القيادي في حركة حماس: “غزة لن تستسلم، والمقاومة هي من ستفرض الشروط، كما فرضت المعادلات”. وأضاف أن تصريحات نتنياهو حول “إطلاق سراح جميع الرهائن واستسلام حماس” تعكس هزيمة نفسية لا تستند إلى الواقع، مؤكدا أن “استعادة الأسرى الإسرائيليين لن تتم إلا عبر صفقة جادة مع المقاومة”، بعد فشل العمليات العسكرية الإسرائيلية في هذا الصدد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد تمسكه بهدف القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحماس، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ستستمر لتحقيق هذا الهدف، وأن الضغط العسكري سيتواصل حتى “القضاء الكامل” على الحركة.