خلافات داخلية في بريكس تحول دون الاتفاق على بيان مشترك

ريو دي جانيرو: فشل وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية في الاتفاق على بيان مشترك اليوم الثلاثاء، ما يسلط الضوء على الخلافات داخل التكتل سريع النمو، في حين أصدرت البرازيل، رئيسة المجموعة، بيانا يندد بالحماية التجارية.

وقالت البرازيل في البيان إن وزراء خارجية المجموعة عبّروا خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو عن “قلقهم الشديد إزاء احتمال تجزئة الاقتصاد العالمي وإضعاف التعددية”.

ولم يذكر البيان اسم الولايات المتحدة، التي اتخذت تحولا حمائيا حادا بقرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية أحادية الجانب على كثير من الدول، ما أثار مخاوف من احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال مصدر دبلوماسي إن الفشل في التوصل إلى إعلان مشترك لم يكن متوقعا، مضيفا أن هناك مجالا لتسوية الخلافات قبل يوليو/ تموز، عندما يجتمع زعماء المجموعة في ريو.

وتواجه مجموعة بريكس الموسعة، التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى الدول المنضمة الجديدة مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران، تحديات هائلة بسبب الإجراءات التجارية الأمريكية.

وجاء في البيان “أن الوزراء عبّروا عن مخاوف جدية بشأن تزايد التدابير الحمائية أحادية الجانب غير المبررة التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية المضادة والتدابير غير الجمركية بشكل عشوائي”.

(رويترز)