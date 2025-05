خلافات عميقة بين الرئيس والصحافة… ترامب يصف رويترز بـ”المنظمة اليسارية المتطرفة”.. والشركة تدحض الهجمات 

واشنطن: دحضت شركة تابعة لمجموعة “تومسون رويترز”، الخميس، هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم وكالة رويترز للأنباء بالاستفادة من عقود البنتاغون بشكل غير قانوني.

وهاجم الرئيس وحليفه إيلون ماسك وكالة رويترز بسبب عقد بقيمة تسعة ملايين دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تمويل مُنح لشركة تعمل في الواقع بشكل منفصل عن وكالة الأنباء.

ويعمل ماسك، بدعم من الملياردير الذي أصبح أقرب مستشاريه، على التدقيق عن كثب في العقود الحكومية مع وسائل الإعلام، على خلفية خلافات عميقة بين الرئيس والصحافة.

Reuters was paid millions of dollars by the US government for “large scale social deception”.

That is literally what it says on the purchase order! They’re a total scam.

Just wow. https://t.co/GGxoVQSwN8

— Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2025