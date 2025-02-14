سياسة | دولي | الولايات المتحدة

خلافات عميقة بين الرئيس والصحافة… ترامب يصف رويترز بـ”المنظمة اليسارية المتطرفة”.. والشركة تدحض الهجمات 

14 - فبراير - 2025

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واشنطن: دحضت شركة تابعة لمجموعة “تومسون رويترز”، الخميس، هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم وكالة رويترز للأنباء بالاستفادة من عقود البنتاغون بشكل غير قانوني.

وهاجم الرئيس وحليفه إيلون ماسك وكالة رويترز بسبب عقد بقيمة تسعة ملايين دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تمويل مُنح لشركة تعمل في الواقع بشكل منفصل عن وكالة الأنباء.

ويعمل ماسك، بدعم من الملياردير الذي أصبح أقرب مستشاريه، على التدقيق عن كثب في العقود الحكومية مع وسائل الإعلام، على خلفية خلافات عميقة بين الرئيس والصحافة.

وفي إطار حملة صارمة لخفض الإنفاق الحكومي، انتقد ماسك هذه العقود مراراً، وكثيراً ما قدّم معلومات مغلوطة عنها.

وبلغت الهجمات مستوى جديداً الأربعاء، عندما قال ماسك عبر منصة إكس التابعة له، إنّ وكالة رويترز، المملوكة لشركة تومسون رويترز كوربوريشن، تلقّت ملايين الدولارات من وزارة الدفاع لبرنامج حول “الهندسة الاجتماعية”، معتبراً أنّ “هذه عملية احتيال بالكامل”.

وحذا ترامب حذوه، كاتباً على منصتة “تروث سوشال” إن منظمة رويترز “اليسارية المتطرفة” يجب أن “تعيد الأموال”، وشنّ هجوماً أيضاً على صحيفة “نيويورك تايمز” وموقع “بوليتيكو”.

والعقد الذي أشار إليه ترامب وماسك مخصّص في الواقع لشركة تومسون رويترز للخدمات الخاصة (تي ار اس اس)، وهي شركة مستقلة عن وكالة الأنباء.

وقال ستيف روبلي الرئيس التنفيذي لـ”تي ار اس اس”، إنّ شركته “منظمة أمريكية قانونية منفصلة، يقودها مجلس إدارة مستقلّ، وتعمل بشكل مستقلّ عن وكالة رويترز الإخبارية”، مضيفاً أنّ التعليقات التي تمّ الإدلاء بها على الملأ “أساءت” تصوير العلاقة بين الشركة والبنتاغون.

ووفقاً لروبلي، فإنّ هذه البرامج “قدّمت خدمات برمجية ومعلوماتية لوكالات حكومية أمريكية في الإدارات المتعاقبة على مدى عقود، وساعدتها في تحديد ومنع الاحتيال ودعم السلامة العامة وتعزيز العدالة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول مختار المحلة:
    فبراير 14, 2025 الساعة 6:34 ص

    عندما تنتهي قائمة من يشتمهم ترامب سيبدأ في شتم ايلون ماسك واخيرا سيشتهم نفسه

    رد
    1. يقول Djamel Paris13:
      فبراير 14, 2025 الساعة 9:44 ص

      صورة لمن لمن يعش فترة
      قارون ووزيره هامان

  2. يقول محمد:
    فبراير 14, 2025 الساعة 10:45 ص

    ترامب المجنون !

    رد
  3. يقول محمد:
    فبراير 14, 2025 الساعة 10:47 ص

    ترامب و ماسك مجنونين إلتقيا في البيت الأبيض

    قل لي من صاحبك أقول لك من أنت !

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  4. يقول صفي الدين لبات مبارك - موريتانيا:
    فبراير 14, 2025 الساعة 10:57 ص

    أيها الرئيس الغبي المتعفن واصل لتعجل بانهيار بوابة الشر العالمي . شمرا علي غبائك و سخافة ارانك

    رد

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