خلافات موضوعية وحسابات شخصية في حرب بلا أفق… الائتلاف مهدد بالانهيار وخروج غانتس وإيزنكوت مسألة وقت

الناصرة ـ «القدس العربي»: تتجه الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي إلى نقطة قد تكون لا عودة عنها، على الرغم من البيان المشترك الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء مع اثنين من أبرز وزرائه، وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، بعد مقتل 24 جنديا وضابطا في غزة الاثنين.

وهذه الخلافات كانت مسار تتبع من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع، بل والأشهر الماضية، وعكست في جزء كبير منها فشل آلتي الحرب والسياسة في إسرائيل من تحقيق أيّ من الأهداف العسكرية والسياسية المعلنة في الحرب المدمرة على قطاع غزة، وخصوصاً فيما يتعلق بملف استعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة «“حماس”» والفصائل الفلسطينية الأخرى منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

ويبدو أن خروج كل من الوزيرين غانتس وغادي ايزنكوت من الائتلاف بات مسألة وقت في نظر مراقبين كثر يتوقعون ان يشكّل انسحابهما إيذانا بحملة احتجاجات واسعة في الشارع الإسرائيلي ضد الحكومة وإدارتها شؤون الحرب وفي الجبهة الداخلية أيضا.

مسار تصاعدي

أصاب هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنتّته «حماس» في تشرين الأول / أكتوبر الماضي، إسرائيل في هيبتها وصورتها وثقة مواطنيها بها، فسارعت الى شن الحرب على غزة بدا ان هدفها الوحيد الممكن هو الانتقام واستعادة ماء الوجه، وقوة الردع، وترميم وعي الإسرائيليين، وكيّ وعي الفلسطينيين، خصوصاً داخل القطاع بـ»نكبة ثانية».

خرجت في حرب متوحشّة تحت عنوان «معا ننتصر» وفي التزامن شكلّت مجلس حرب (الى جانب مجلس حكومي مصغّر الكابنيت) انضم له الحزب المعارض «المعسكر الدولاني» برئاسة بيني غانتس والنائب غادي آيزنكوت، وهما جنرالان في الاحتياط وقائدان سابقان لهيئة الأركان.

وكان تشكيل مجلس الحرب الذي يتولى إدارتها خلق توّترا مع الكابنيت الموسّع الذي يشمل وزراء متشددين أمثال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تم استبعادهم من قرارات الحرب كـشرط غانتس لانضمامه للائتلاف الحاكم مؤقتا.

غير أن الخلافات سرعان ما اندلعت داخل مجلس الحرب نفسه ولم تتوّقف حتى الآن، وهي قائمة في أكثر من محور، ودوافعها لا تقتصر على خلافات في التوجهات، بل هي نتيجة رواسب وحسابات شخصية وطغيان.

اختلافات موضوعية وخلافات شخصية

من جملة عوامل انقسامات مجلس الحرب، فشل الحرب في تحقيق أهدافها العالية وسريان شعور بالإحباط لدى أقطابها.

رغم تدمير القطاع تكبّدت إسرائيل أثمانا اقتصادية هائلة وخسائر موجعة تبلغ اليوم أكثر من 200 جندي قتيل، منذ بدء العمليات البرية، وآلاف الجرحى، في حرب تبدو مفتوحة ودون جدوى.

ومن عوامل التوتر الذي يتفجّر أحيانا داخل مجلس الحرب وداخل اجتماعات الكابنيت الموسّع هو محاولات المستوى السياسي التنصل من المسؤولية عما حصل.

الجيش ممثلاً برئيس أركانه هرتسي هليفي الذي يقرّ بالفشل الذريع، يرى أن الفشل ليس استخباراتيا عسكريا فحسب، بل استراتيجي تتحمل مسؤوليته الحكومة ورئيسها بعدما راهنت على إمكانية اقتناء الهدوء من “حماس”.

ومع ذلك، وبعد 108 أيام، يرفض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تلبية طلب المؤسسة الأمنية وبعض شركائه في مجلس الحرب، وطلب واشنطن بتحديد أهداف واقعية لتتمة القتال، وملامح اليوم التالي بعد الحرب ورسم أفق سياسي يساعد الجيش في إنهاء مهامه بدلا من المراوحة في المكان والتورّط في حرب استنزاف.

وتتهم أوساط إسرائيلية كثيرة نتنياهو بأنه يرفض ذلك ويطيل أمد الحرب من أجل إطالة عمر حكومته والبقاء في السلطة، ولذا فهو يرفض أيضا الاستجابة لمطالب عائلات المحتجزين وأنصارهم الكثر بضرورة استعادتهم أحياء فورا حتى بثمن وقف الحرب دون نتائج.

يثير ذلك غضب غانتس وايزنكوت ويسبّب خلافات داخل مجلس الحرب.

وعبّر غادي آيزنكوت عن ذلك بالقول إنه «على باقي أعضاء مجلس الحرب الكفّ عن الكذب على أنفسهم، مطالبا بإظهار الشجاعة للتوصل إلى صفقة كبيرة تعيد المختطفين، بدل الاستمرار في القتال بشكل أعمى».

مظاهر الانقسام

وتتجلى الانقسامات والاختلافات على أنواعها داخل مجلس الحرب في حوادث عدة منها مشاركة الوزير فيه غانتس في مظاهرة حاشدة في تل أبيب خلال الأسبوع الماضي هاجمت أداء الحكومة في ملف المحتجزين في غزة.

كما حمل ايزنكوت على نتنياهو علانية في مقابلة مطولة قبل أيام مع القناة 12 العبرية قال فيها إنه ليس واثقا من عدم خلط الحسابات داخل مجلس الحرب، داعيا الى انتخابات عامة جديدة.

علاوة على محور الخلافات بين غانتس وايزنكوت مقابل نتنياهو، شهد مجلس الحرب في الأسابيع الأخيرة توتّرات بين ايزنكوت وبين وزير الدفاع يوآف غالانت بعد خلافهما بشأن طريقة إدارة الحرب عسكريا، وفق تسريبات عبرية.

ولا يقل بروزا وفضائحية محور الخلاف الذي بات مكشوفا بين نتنياهو وبين غالانت بعدما بادر الأخير للتحذير من النتائج الأمنية الوخيمة المترتبة على الاستمرار في «الإصلاحات القضائية» بخلاف موقف نتنياهو الذي سارع الى إقالته بشكل مهين في آذار / مارس الماضي.

وبالتزامن شنّ نجله يائير نتنياهو حملة قدح ضد غالانت في منتديات التواصل الاجتماعي.. ويتجلى النفور المتبادل بين رئيس الوزراء ووزير دفاعه في عدم التشارك في مؤتمرات صحافية.

واتخذت الخلافات طابعا شخصيا في عدة حوادث مربكة، منها إقدام نتنياهو قبل أسبوع على منع مدير مكتب غالانت من حضور جلسة الكابينت، مما أغضب غالانت الذي اتهم نتنياهو بالتشويش على عمله، وانسحب محتجا من الجلسة لمدة ساعة قبل أن يعود لاحقا.

وأكثر من ذلك فقد كشف موقع «والا» العبري عن أن غالانت حاول اقتحام ديوان نتنياهو، وكادت الأوضاع أن تتدهور نحو عراك بالأيدي مع موظفي وحاشية رئيس الوزراء.

وحسب التسريبات في «والا» هدّد غالانت وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر المقرّب من نتنياهو بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب.

وبلغت أزمة الثقة بين مكونّات مجلس الحرب أن تعرض رئيس الأركان هليفي لمحاولة تفتيشه عند دخوله اجتماعا لمجلس الحرب، مما أثار ضجة واسعة بعدما كشفت القناة 13 العبرية عن ذلك، معتبرة الحادثة فضيحة.

وجاءت محاولة التفتيش على خلفية شكوك نتنياهو بوجود بعض الجهات المشاركة في اجتماعات مجلس الحرب تقوم بتسجيل وتسريب بعض ما يدور فيه من مباحثات سرية.