خلافا للعادة.. سفير واشنطن لدى إسرائيل يلتقي مستوطنين بالضفة الغربية

القدس: التقى السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الأربعاء، مع مستوطنين بالضفة الغربية، بعد أيام قليلة من تسلمه منصبه، في خطوة هي الأولى من نوعها، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”: “أجرى السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، جولة تاريخية هي الأولى من نوعها في موقع شيلوه القديم هذا الصباح”، في إشارة الى موقع وسط الضفة الغربية.

وأضافت: “وبعد ذلك، عقد السفير اجتماعا رسميا مع مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، حيث تمت المبادرة إلى الجولة واللقاء من قبل رئيس مجلس المستوطنات، رئيس مجلس بنيامين، يسرائيل غانتس”.

U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee visited the illegal Shiloh settlement near Ramallah, met with settlers, and voiced strong support. He also viewed red heifers prepared by Temple Mount groups as part of efforts to replace Al-Aqsa Mosque with the so-called Third Temple. pic.twitter.com/HmZSnNCgCD

وعادة يمتنع السفراء الأمريكيون عن الوصول إلى الضفة الغربية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه “المرة الأولى على الإطلاق التي يعقد فيها سفير أمريكي اجتماعا رسميا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مع المنتدى التمثيلي للمستوطنات” داخل الضفة الغربية.

وقالت: “هذه المرة الأولى أيضا التي يقوم فيها ممثل رسمي للولايات المتحدة بزيارة رسمية وعلنية لموقع” في الضفة الغربية.

وادعت الصحيفة، أن ذلك “يعبر عن رسالة تاريخية حول حق الشعب اليهودي في مناطق يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وتقول إسرائيل إن شيلوه، مدينة قديمة مذكورة في التوراة وإنها كانت مركز عبادة رئيسي لبني إسرائيل، ويُمنع السكان الفلسطينيون من الوصول إلى المنطقة.

في المقابل، يقول الفلسطينيون إن تل شيلو، الواقع إلى الشمال من قرية ترمسعيا الفلسطينية، يقع على أراض فلسطينية، وإلى غاية بدايات ثمانينات القرن الماضي، سكنت فيه عائلات من قرية قريوت.

BREAKING : US Ambassador to Israel Mike Huckabee @USAmbIsrael conducted a first-of-its-kind, an historical tour to the ancient Shiloh site this morning in Binyamin region, which is part of Judea and Samaria.

The ambassador then held an official meeting with the heads and the… pic.twitter.com/IXeufSmdGx

— Ariel Kahana אריאל כהנא (@arik3000) May 7, 2025